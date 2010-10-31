-ERDOĞAN: KARDEŞLİK HEDEFİMİZDEN ALIKOYAMAYACAK MARDİN (A.A) - 31.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir teröristin üzerindeki bombayı Taksim Meydanı'nda patlatması neticesinde 10'u polis, 12 oradan geçen vatandaş olmak üzere 22 kişinin yaralandığını belirterek, ''Türkiye'yi karıştırmak, huzuru, istikrarı, güvenlik ortamını bozmak isteyenlere asla ve asla müsamaha gösterilmeyeceğini, bu saldırıların hiçbir şekilde Türkiye'yi birlik, kardeşlik ve kalkınma hedeflerinden alıkoyamayacağını bir kez daha hatırlatıyorum'' dedi. Erdoğan, Mardin'de Ilısu köyü konutlarının anahtar teslim törenine yaptığı konuşmada, Taksim'deki patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Polis teşkilatına, millete ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Türkiye'yi karıştırmak, huzuru, istikrarı, güvenlik ortamını bozmak isteyenlere asla ve asla müsamaha gösterilmeyeceğini, bu saldırıların hiçbir şekilde Türkiye'yi birlik, kardeşlik ve kalkınma hedeflerinden alıkoyamayacağını bir kez daha hatırlatıyorum. Biz biriz, biz beraberiz, biz kardeşiz ve bu birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz olduğu sürece bilesiniz ki bu oyunlar bozulacaktır. Bu oyunların temelinde ne yatıyor? Bu oyunların temelinde işte bu tür kalkınmaların engellenmesi yatıyor. Bu oyunların temelinde Ilısu gibi barajların engellenmesi yatıyor. Bu oyunların temelinde kalkınmış, modern Türkiye'nin engellenmesi yatıyor. Bu oyunların temelinde binlerce, on binlerce, yüz binlerce işsiz kardeşimin iş bulması için yapılmakta olan seraların engellenmesi yatıyor. Yolumuza kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Okullarımızı da yapacağız, hastanelerimizi de yapacağız. Köylerimize, beldelerimize yolu da suyu da elektriği de her şeyi götüreceğiz. Bütün bunlarla birlikte bu ülkede inşallah şu barajlarla birlikte de artık 'su akar Türk bakar' demeyeceğiz, 'su akar Türk yapar diyeceğiz.''