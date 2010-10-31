T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN: KARDEŞLİK HEDEFİMİZDEN ALIKOYAMAYACAK MARDİN (A.A)

31 Ekim 2010 15:40

-ERDOĞAN: KARDEŞLİK HEDEFİMİZDEN ALIKOYAMAYACAK MARDİN (A.A) - 31.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir teröristin üzerindeki bombayı Taksim Meydanı'nda patlatması neticesinde 10'u polis, 12 oradan geçen vatandaş olmak üzere 22 kişinin yaralandığını belirterek, ''Türkiye'yi karıştırmak, huzuru, istikrarı, güvenlik ortamını bozmak isteyenlere asla ve asla müsamaha gösterilmeyeceğini, bu saldırıların hiçbir şekilde Türkiye'yi birlik, kardeşlik ve kalkınma hedeflerinden alıkoyamayacağını bir kez daha hatırlatıyorum'' dedi. Erdoğan, Mardin'de Ilısu köyü konutlarının anahtar teslim törenine yaptığı konuşmada, Taksim'deki patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Polis teşkilatına, millete ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Türkiye'yi karıştırmak, huzuru, istikrarı, güvenlik ortamını bozmak isteyenlere asla ve asla müsamaha gösterilmeyeceğini, bu saldırıların hiçbir şekilde Türkiye'yi birlik, kardeşlik ve kalkınma hedeflerinden alıkoyamayacağını bir kez daha hatırlatıyorum. Biz biriz, biz beraberiz, biz kardeşiz ve bu birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz olduğu sürece bilesiniz ki bu oyunlar bozulacaktır. Bu oyunların temelinde ne yatıyor? Bu oyunların temelinde işte bu tür kalkınmaların engellenmesi yatıyor. Bu oyunların temelinde Ilısu gibi barajların engellenmesi yatıyor. Bu oyunların temelinde kalkınmış, modern Türkiye'nin engellenmesi yatıyor. Bu oyunların temelinde binlerce, on binlerce, yüz binlerce işsiz kardeşimin iş bulması için yapılmakta olan seraların engellenmesi yatıyor. Yolumuza kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Okullarımızı da yapacağız, hastanelerimizi de yapacağız. Köylerimize, beldelerimize yolu da suyu da elektriği de her şeyi götüreceğiz. Bütün bunlarla birlikte bu ülkede inşallah şu barajlarla birlikte de artık 'su akar Türk bakar' demeyeceğiz, 'su akar Türk yapar diyeceğiz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24