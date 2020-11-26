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Erdoğan: Kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz

26 Kasım 2020 21:59

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El-Sani'nin Ankara temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini kaydeden Erdoğan, "Bugün Katar Emiri, değerli kardeşim Temim Bin Hamad El-Sani ve heyetiyle oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attık. Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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