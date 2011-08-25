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Politika

Erdoğan karayolu işçileriyle iftar yaptı ANKARA (A.A)

25 Ağustos 2011 23:44

-Erdoğan karayolu işçileriyle iftar yaptı ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yenikent-Ayaş-İstanbul bölünmüş karayolu inşaatında çalışan yaklaşık 300 işçiyle iftar yaptı. Yenikent-Ayaş arasındaki yol şantiyesinde düzenlenen iftara, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Habip Soluk, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya katıldı. Basına kapalı gerçekleşen iftarda, çorba, pilavlı kavurma, salata ve baklava ikram edildi.

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