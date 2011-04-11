Erdoğan kararını bugün açıklayacak!

T24 - Erdoğan Genel Merkez’de 10 kurmayı ile birlikte il il listeler üzerinde çalıştı. Başbakan adaylar için son noktayı bugün tek başına yapacağı çalışma ile koyacak. Açıklamalar en zorlu ilin İstanbul olduğu yönünde.



Gözler Erdoğan’ın partiye davet ettiği, sayılarının 30’u bulduğu belirtilen kontenjan adaylarının kimler olacağına çevrildi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



12 Haziran seçiminde, partisinden aday olacak isimleri belirlemek için günlerdir 10 kurmayı ile Genel Merkez’de kamp yaparak il il listeler üzerinde çalışan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, listelere son noktayı bugün tek başına yapacağı çalışma sonunda koyacak. Erdoğan’ı, en çok başvuru olan İstanbul listesinin zorladığı, bu ildeki adayları tek tek irdelediği ve bu ilin listesinin de bugün belli olacağı öğrenildi.





Komisyonla çalışma bitti



Erdoğan dün de partide aday listelerine yönelik çalışmalarını kurmaylarıyla 8. ve 9. katlarda sürdürdü. Komisyon çalışmaları nedeniyle bu katlara giriş ve çıkışların yasaklandığı ve sadece çağrılan kişilerin girebildiği öğrenildi.

Ak Parti Genel Başkan yardımcıları Abdülkadir Aksu, Ekrem Erdem, Haluk İpek, Genel Sekreter İdris Naim Şahin, Grup başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Ayşenur Bahçekapılı, Nurettin Canikli, Seçim Koordinasyon Başkanı Mustafa Ataş, Kadın Kolları Başkanı Fatma Şahin ve Gençlik Kolları Başkanı Fatih Şahin ile listeler üzerindeki değerlendirmelerini dün yapan Erdoğan’ın bugün listelere son noktayı, tek başına yapacağı inceleme sonunda koyacağı ifade edildi.

Gözler kontenjan adaylarda

5 bin 599 aday adayının başvuru yaptığı Ak Parti’nin kontenjan adayları da bugün belli olacak. Tüzüğe göre Erdoğan’ın listelere 30 ismi kontenjan aday olarak koyma hakkı bulunuyor.

Kulislerde kontenjan aday olarak merhum Başbakan Adnan Menderes’in oğlu Aydın Menderes, eski ANAP lideri Ali Talip Özdemir, referandumda evet oyu kullanan eski DP Genel Başkanı Süleyman Soylu ile ülkücü camianın önde gelen isimlerinden Ramiz Ongun’un Ak Parti’den aday gösterilebileceği dile getirilmişti.

Sahil kesimlerinde oy sıkıntısı çeken Ak Parti’nin Menderes’i Aydın’dan aday yapabileceği iddia edilmişti. Aday gösterilebilecek sürpriz isimler arasında eski medya patronu Ethem Sancak’ın da ismi geçmişti. Bunun yanında ANAP’lı eski Bakan Işılay Saygın’ın da Ak Parti’den aday gösterilebileceği belirtilmişti. Saygın’ın Ak Parti’nin zayıf olduğu İzmir’den gösterilebileceği kulislerde konuşulmuştu.

200 vekil giremeyebilir

Son grup toplantısında büyük değişime gideceğini “küsmeyin” diyerek milletvekillerine açıklayan Erdoğan’ın 200’ye yakın vekili tekrar aday göstermeyeceği dile getiriliyor.

Erdoğan’ın kurmayları listede

Erdoğan’ın Başbakanlık’taki yakın kurmayları olan eski Başbakanlık Başdanışmanları Nabi Avcı ve Yalçın Akdoğan ile eski Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcısı Çağatay Kılıç’ın listelerde seçilecek yerlere konulması bekleniyor. Akdoğan, Ak Parti’nin siyasi felsefesi olan “muhafazakâr demokrasi” söyleminin kitabını da yazmıştı.

30 kadın

Milletvekili bulunan Ak Parti’nin listelerinde kadınların sayısının artacağı belirtiliyor.



Başörtülü aday gösterilmeyecek

Ak Parti’nin yeni bir tartışmaya neden olmamak için listelere türbanlı aday koymayacağı öğrenildi. Seçim sonrası anayasa değişikliği tartışmalarını yaşayacak olan Ak Parti’nin, toplumun daha hazır olmadığı için başörtülü aday göstermeyecek.

Ak Parti’ye milletvekili olmak için başvuranlardan biri de türbanlı kurucu Fatma Bostan Ünsal olmuştu. Ünsal, Ak Parti’nin Kızılcahamam’daki toplantısında Erdoğan’a “Başörtülü aday göstermezseniz; bağımsız aday olacağım. Başörtülü adayımız mutlaka olmalı” çıkışıyla dikkati çekmişti.