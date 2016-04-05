Erdoğan, "Kararına saygı duymuyorum" dediği AYM'nin Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avukatlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

Erdoğan, MİT TIR'ları davasında yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül'ün tahliyesini sağlayan AYM kararı için, "Karara uyuyorum, saygı duymuyorum" demişti. AYM Başkanı Arslan ise, “AYM’nin kararları herkesi ve her kurumu bağlar” sözleriyle Cumhurbaşkanı'na üstü kapalı olarak cevap vermişti. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından iki isim ilk kez bir araya geldi.