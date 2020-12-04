Erdoğan kararı imzaladı; Ethem Sancak’ın yeğenine İstanbul’da 172 bin metrekarelik alan ‘münferit yatırım yeri’ olarak tahsis edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla hükümete yakın iş insanı Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'a ait şirkete İstanbul'da 172 bin metrekarelik arsa ‘münferit yatırım yeri’ olarak tahsis edildi.

10 milyon TL sermayeli şirket, hükümete yakın iş insanı Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’a ait.

Karar Resmî Gazete’de şöyle yayımlandı:

"İstanbul ili, Silivri ilçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alan, Maxicells İlaç Sanayi Anonim Şirketine münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmiştir. Söz konusu yatırımcı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar, sabit yatırım tutarının binde biri olarak belirlenmiştir."

Murat Sancak 2017 yılında; SGK, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay’la ‘plazmadan yerli ilaç üretme tesisi kurmak’ için protokol imzalamıştı. Maxicells tarafından hazırlatılan proje tanıtım dosyasında Silivri’deki araziye inşa edilecek fabrikanın maliyetinin 4.7 milyar TL’yi bulacağı ifade edilmişti.

Söz konusu ihale kapsamında Türkiye'de beş kan toplama merkezi kurulması gerekirken üç yıllık sürede toplama merkezi için bir girişimde bulunulmamıştı. Aynı firmanın; Avrupa'dan Türkiye'ye bir yıldan az kullanım ömrü olan kan ürünü sokulmasının yasak olmasına karşın; proje kapsamında kullanım ömrü üç ay olan ürünleri ithal ettiği ortaya çıkmıştı.