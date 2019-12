-ERDOĞAN: KARAR VE YETKİ MİLLETİN ANKARA (A.A) - 11.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Çetelere yine can suyu vermeye çalışan, çeteleri yeniden diriltmeye çalışan kesimlere karşı 12 Haziran adeta bir imtihan. 3 Kasım'da, 22 Temmuz'da olduğu gibi, inanıyorum ki Türkiye bu imtihanı da başarıyla atlatacaktır'' dedi. Erdoğan, TRT 1'de yaptığı 12 Haziran Milletvekili Seçimi propaganda konuşmasında, vatandaşın 12 Haziran'daki kararının her kararın üzerinde olduğunu belirtti. Sekiz buçuk yıl boyunca milli iradeyi, demokrasiyi güçlendirmeyi, özgürlükleri genişletmeyi ana hedef olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, ''söz, karar ve yetkinin milletin olduğunu'' bildirdi. Milletin emanetine uzanan ellerin karşısında her zaman dimdik durduklarını söyleyen Erdoğan, millet iradesine musallat olan her türlü girişime vatandaştan aldıkları güç ve destekle karşı durduklarını belirtti. 12 Haziran'ın, çetelerle mücadelede, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde çok önemli bir eşik olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Sonuç her ne olursa olsun kazanan millet olacaktır, Türkiye olacaktır. Sizden elinizi vicdanınıza koyarak, yapılanları değerlendirerek kararınızı öyle vermenizi diliyorum. Çocuklarınızı, çocuklarınızın geleceğini düşünerek, yalana, teröre, şiddete değil, hizmete oy vermenizi istiyorum. Sizden çetelerin tasarladığı, çetelerin adeta pençesine aldığı statüko partilerine değil, milletin kurduğu, milletin büyüttüğü, milletin partisi AK Parti'ye oy vermenizi istiyorum. Yakaladığımız fırsatları daha ileriye taşıyalım. Kalkınma, büyüme ivmesini daha da artıralım. Türkiye'yi hep birlikte daha da büyütelim. Yoksulluk ve işsizlikle mücadelemizi daha ileri boyutlara taşıyalım. Hizmetlerimizi, eserlerimizi çoğaltalım. Gelin hep birlikte Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi yapalım. Biz gözlerimizi iyi bir Türkiye'de açmadık, biz çocukluğumuzu, gençliğimizi iyi şartlar altında yaşayamadık. Demokrasi krizleri ile ekonomik krizlerle biz her dönem ağır faturalar ödedik. Şu anda bütün bu dönemleri, bu acı hatıraları geride bırakmış durumdayız. İstiyoruz ki çocuklarımız, gençlerimiz bu yollardan geçmesin. Onlar bizden daha iyi bir Türkiye emanet alsınlar, o iyi Türkiye'yi daha ileri bir noktaya taşısınlar.'' Başbakan Erdoğan, ''12 Haziran'dan sonra yeni, kucaklayıcı bir anayasa ile gelin Türkiye'ye umut dolu bir gelecek inşa edelim'' dedi. Türkiye'nin her etnik köken, inanç, mezhep, renk ve dille bir bütün ve kardeş olduğunu dile getiren Erdoğan, ''Vatan topraklarında koyun koyuna yatan aziz şehitlerimiz bizim kardeşliğimizin harcını kardı. Biz 74 milyon, aynı bahçenin çiçekleriyiz. Sevincimiz, hüznümüz bir. Şanlı bir geçmişin zengin bir medeniyetin evlatlarıyız biz. Biz bize yeteriz'' diye konuştu. Sekiz buçuk yılda ekonomiyi şaha kaldırdıklarını, hiç hız kesmeden üç kat daha büyütebileceklerini belirten Erdoğan, dış politikada da farklı bir konum edinildiğini söyledi. Türkiye'nin her şeyin en iyisini fazlasıyla hak ettiğini bildiren Erdoğan, şöyle dedi: ''Sizden 12 Haziran'da istikrara, güvene, gelecek vizyonuna, plan, proje ve hedeflere oy vermenizi istiyorum. Çetelere değil, etnik siyasete, ayrımcı siyasete değil, teröre, gizli açık destek verenlere değil, hizmet ve kardeşlik siyasetine oy vermenizi istiyorum. Bir oy son derece önemli. Her birinizin kararı, ülkeye istikamet çizecek kadar önemli, oyunuzu heba etmeyin. Sandığa mutlaka gidin ve oyunuzu mutlaka kullanın. Demokrasiye, haklarınıza mutlaka sahip çıkın. Bu ülkenin geleceği hakkında mutlaka bir sözünüz var. Sandıkta o sözünüzü söyleyin. Sizi korkutanlara, sizi tehdit edenlere, sizi istismar edenlere, yanıltanlara asla boyun eğmeyin. Sadece ve sadece vicdanınızla karar verin. Şunu unutmayın yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.''