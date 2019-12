Erdoğan: Karar Anayasa'yı bağlamaz

Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 'Kayıp trilyon' davasında yargılanmasını isteyen Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ni eleştirdi. Erdoğan, "Anayasada her şey açık. Mahkemenin bu kararı Anayasa'yı bağlamaz" dedi.



Başbakan Erdoğan, partisinin grup toplantısını AKP genel merkezde basına kapalı olarak topladı. Son siyasi gelişmelerin değerlendirildiği grup toplantısında, TBMM Genel Kurul’da görüşmeleri devam eden Türkiye ile Suriye arasında mayınların temizlenmesi ve ihale işlerini düzenleyen muhalefetin “ihanet yasası” olarak adlandırıldığı tasarı ele alındı.



Grup toplantısında ayrıca Erdoğan, milletvekillerinden Genel Kurul çalışmalarına düzenli olarak katılmalarını bir kez daha istedi. Erdoğan, bu konuda milletvekillerinin gevşek davrandığını söyledi.



Mahkeme kararını eleştirdi



Erdoğan’ın son siyasi gelişmeler ile ilgili (Cumhurbaşkanı Gül’ün yargılanma kararı ve DTP’lilerin) durumları ile ilgili milletvekillerinden şahsi görüşlerini her alanda dile getirmemelerini istediği kaydedildi.



Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yargılanması kararına ilişkin Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ni eleştirerek, "Anayasa da her şey açıktır. Mahkemenin bu kararı Anayasa’yı bağlamaz" dediği öğrenildi.



TSK 25 trilyonu iade etti



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, AKP Genel Merkezi'nde milletvekillerine, Genel Kurul’da görüşmeleri devam eden Türkiye ile Suriye arasında mayın temizlenmesine ilişkin yasa hakkında bir sunum yaptı. Gönül, sınırlardaki mayın temizleme işinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hizmeti dışında kaldığını ve iki yıl önce bütçeden bu iş için 25 trilyon verildiğini ancak, TSK’nın bu işi masraflı bulduğunu dile getirerek, bu parayı Maliye Bakanlığı’na iade edildiğini söyledi.



Gönül’ün, tasarı hakkında teknik bilgi de verdiği grup toplantısında askerin masraflı bulduğu ve yaklaşık iki yıl önce hem teknik anlamda hem de maddi anlamda bu işi yapamayacağını bildirdiğini anlattı. Gönül’ün, “Bu iş askerin hizmet alanı dışında kalıyor. TSK yaklaşık 2 yıl önce bu işi araştırmış ancak bir iki ihaleyle çözülmeyeceğini ve bütçenin verdiği 25 trilyonun 3-4 katı bir masraf çıktığını tespit etmiş. Bunu ardından verilen 25 trilyonu da Maliye Bakanlığı’na iade ettik. Askerin de isteği bu mayınların bir an önce temizlenmesi” dediği kaydedildi.



Gönül’ün, muhalefetin eleştirilerinin de yersiz olduğunu dile getirerek, bu yasanın güvenlik ve milli menfaatler açısından bir an önce Genel Kurul’da yasalaşması gerektiğine dikkat çektiği ifade edildi.