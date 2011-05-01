-ERDOĞAN: KARABAĞ BİZİM MESELEMİZDİR IĞDIR (A.A) - 30.04.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ meselesi çözülmeden, Ermenistan'la ilişkilerin yoluna girmesinin mümkün olmadığını belirtti. Erdoğan, Iğdır Belediye Meydanı'nda partisince düzenlenen açık hava toplantısında, Ermenistan ile ilişkiler ve Karabağ sorununa değindi. Nahçıvan yolunun tamamlandığını ve hizmete açılacağını bildiren Erdoğan, ''Karabağ bizim meselemizdir, Nahçıvan bizim meselemizdir'' dedi. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Azerbaycan'ın hüznü bizim hüznümüz, sevinci bizim sevincimizdir. Burada, Iğdır'da bir kez daha söylüyorum; Karabağ meselesi çözülmeden, Ermenistan'la ilişkilerimizin yoluna girmesi mümkün değildir. Kurulduğu günden beri Azerbaycan'ın, Karabağ'ın arkasında durduk, her zaman da durmaya devam edeceğiz. Bu konuda kimse bizden başka bir şey beklemesin. Bunu AKPM'de Ermeni veya Ermeni yanlısı bazı milletvekilleri de sordular, onlara da orada gereken cevabı verdik. 'Siz Türkiye'ye Fransızsınız' dedim ama Türkiye'de de maalesef bizim ülkemize Fransız olanlar var. Onlar da inşallah bu yanlışları anlarlar.'' Başbakan Erdoğan, meydanda toplananlara, ''Bizi ayırmak isteyenler var mı? Var. Bizim bayrağımıza yan bakanlar var mı? Niye, neden?'' diye sordu. AK Parti'yi 14 Ağustos 2001'de kurduklarını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Partimizi kurup yola çıktığımızda bir şey söyledik. Ne dedik biliyor musunuz? Tek bayrak dedik, niye? Çünkü bu renk şehidimizin kanının rengidir. Öyle mi? Hilal, bizim bağımsızlığımızın ifadesidir. Öyle mi? Yıldız, şehidimizi simgeler öyle mi? Peki bu birilerini niye rahatsız ediyor? Neden? Onun için tek bayrak, tamam mı? Biz ne dedik, tek millet dedik. Bundan da rahatsız oldular. Niye? Millet ne demek millet? Millet; Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abhazıyla, Romanıyla... aklınıza ne gelirse, hepsinin bu kavram içinde toplandığını görürüz. Millet budur, onun için tek millet diyoruz. Güç burdan geliyor. Devletimiz bizim tek. Bu devletle beraberiz, biz bunu söylüyoruz. Bu birilerini rahatsız ediyor, kim onlar? Bölücüler. O bölücüleri biliyorsunuz, terör örgütü. Bunlar çok rahatsız oluyor. Şimdi bunlar dinimizi de bizim bölmeye gayret ediyorlar.'' -''IĞDIR'IN BELEDİYECİLİK HİZMETİ BU MU OLACAKTI?''- ''Biz dertliyiz, Iğdırlı kardeşlerim sizin derdiniz bizi vuruyor'' diyen Erdoğan, gelirken yolda gördüklerinden üzüldüğünü söyledi. Başbakan Erdoğan, şöyle dedi: ''Iğdır'ın belediyecilik hizmeti bu mu olacaktı? Sefalet bu, rezalet bu. Bu Iğdır temizlenmez mi? Iğdır Belediyesinin hiç çöp temizleme anlayışı yok mu? Nerede bu belediye, yok mu? Yazık yazık. Geldik bak, yolsuzluklar, yoksulluklar, yasaklar temizlendi. Bizden önce MHP-DSP-ANAP iktidarı vardı. Gittiler IMF'den 30 milyar dolar borç aldılar, 23.5 milyar dolar borçla bize devrettiler. Ödedik, ödedik. Şu anda 5 milyar dolar borç kaldı IMF'ye. 23 milyardan 5'e kim indirdi? Biz. Onlar borçlandı, biz ödedik. Bunlar milliyetçiyiz diyorlar, değil mi? Milliyetçilik demek, milleti sevmektir, vatanı sevmektir. Bunlar kasa boşalttılar.'' Iğdır'a 68 trilyonluk yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, toplu konut uygulamasıyla 317 konutu teslim ettiklerini hatırlattı. Erdoğan, Iğdırlılardan şehir merkezindeki çirkin yapılaşma sorununun halledilmesini istedi. Başbakan Erdoğan, ''Toplu konut olarak burada konutlar yapalım ama hayvanları şehrin içinden çıkarmamız lazım. Artık hayvanlar için organize bölgeler kuruyoruz. Bu organize bölgede her vatandaş kendi hayvanını orada besleyecek, orada sütünü alacak. Şehrin içinden bunu biraz dışarıya çıkarmış olacağız. Modern dünya bu, bunu yakalayacağız'' diye konuştu.