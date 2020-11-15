Erdoğan, Kapalı Maraş'ta: Kuzey Kıbrıs'ı adeta mahkûm etmişler, artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile, Kapalı Maraş bölgesi ziyareti sonrası ortak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yılı için gittiği Lefkoşa'nın 46 yıl sonra kısmen açılan Kapalı Maraş bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Maraş'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile basına ortak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maraş ziyareti sırasında basına yaptığı kısa açıklamada, "Sene 74. Sene 2020. Yıllar yılı burası böyle kalmış. Artık biz diyoruz ki adım atalım.Kuzeyi adeta mahkum etmişler, Güneyi AB üyesi yapmışlar. Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değildir. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım.Buranın gerçek sahipleri bellidir" dedi.

KKTC’yi geliştirme çabaları içinde 46 yıldır kapalı olan Maraş için çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar da, bu süre içinde Maraş’ın bir bölümünün zaten açık olduğunu, ancak açık olmayan kapalı bölgenin 46 yıldır muhafaza edilen güzelliğinin artık açılmaya hazır vaziyette olduğunu açıkladı. Tatar, “Bizlerin girişimleri ile Maraş’ın açılması ve eski sakinlerinin, mal, mülk sahiplerinin de buraya Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden gelebilmeleri, mal ve mülklerine kavuşabilmeleri artık insan haklarının bir gereğidir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



İçteki tartışmalar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tük hükümetinin bu konudaki desteğini aldıktan sonra Maraş adımını atıklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu adımı insanlık için attık, bu adımı bu güzelim bölgenin geliştirilebilmesi, kalkındırılması, insanlara kazandırılabilmesi için attık, gerçekten çok mutluyuz” dedi.