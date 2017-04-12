Erdoğan: Kanser hastalarının tedavi ve ilaç masraflarını devlet üstlenecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kanser hastalarının tedavi ve ilaç masraflarının devletin üstleneceğini söyledi.

Erzurum'da 'Evet Platformu'nda konuşan Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile kanser ilaçlarıyla ilgili sıkıntıları konuştuklarını dile getirerek "Geçen başbakanımızla konuştuk, kanserle ilgili ilaçlarda bir sıkıntı vardı. Kanserli hastalarımızın ilaçlarının masraflarını kendileri karşılaşaması gibi bir durum vardı. Bunu da 'Devlet halledecek' dedik. İnşallah hazırlıklar ona göre yapılıyor, bu tür hastalarımızın tedavisini devlet olarak üstleneceğiz." şeklinde konuştu.