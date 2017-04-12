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Sağlık

Erdoğan: Kanser hastalarının tedavi ve ilaç masraflarını devlet üstlenecek

"Kanserle ilgili ilaçlarda bir sıkıntı vardı"

12 Nisan 2017 18:56

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,  kanser hastalarının tedavi ve ilaç masraflarının devletin üstleneceğini söyledi.

Erzurum'da 'Evet Platformu'nda konuşan Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile kanser ilaçlarıyla ilgili sıkıntıları konuştuklarını dile getirerek "Geçen başbakanımızla konuştuk, kanserle ilgili ilaçlarda bir sıkıntı vardı. Kanserli hastalarımızın ilaçlarının masraflarını kendileri karşılaşaması gibi bir durum vardı. Bunu da 'Devlet halledecek' dedik. İnşallah hazırlıklar ona göre yapılıyor, bu tür hastalarımızın tedavisini devlet olarak üstleneceğiz." şeklinde konuştu.

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