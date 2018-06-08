Erdoğan, "Kandil yetmez" dedi, bir sonraki sınır ötesi hedefi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'daki seçimler öncesinde yeniden gündeme gelen sınır ötesi operasyon konusunda önemli açıklamalarda bulundu. PKK yönetiminin ve kamplarının bulunduğu Kandil'in tartışıldığı bir dönemde bambaşka bir yere işaret eden Erdoğan, Irak yönetiminin "Çözemem" demesi halinde Sincar ve Kandil'in vurulabileceğini belirterek, "Bunu ilk defa söylüyorum. Mahmur. Mahmur çok önemli" açıklamasında bulundu.

CNN Türk-Kanal D ortak yayınına katılan Erdoğan, Buket Aydın'ın "Kandil'e operasyon olacak mı" sorusu üzerine şu cevabı verdi:

"Olayın tabii 2 boyutu var. Kandil var Sincar var. Irak'tan Türkiye'ye herhangi bir tehdit olursa, Bağdat yönetimiyle bunu görüşürüz. Bağdat 'ben bunu çözerim' dediği taktirde ne ala. 'Çözemem' derse Sincar'ı da Kandil'i de vururuz. Bunu ilk defa söylüyorum. Mahmur. Mahmur çok önemli. BM şöyle demiş böyle demiş... BM'nin Mahmur meselesini de halletmesi lazım. Mahmur bir kuluçka yuvasıdır. Ban Ki Moon ile bunları çok konuştum. Şimdi de konuşuruz. Bu meseleyi çözmezseniz vururuz. Kandil nereden besleniyor sanıyorsunuz? Mahmur'dan. Sincar da küçük bir Kandil'dir aslında."