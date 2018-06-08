Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını reddetmem. Bunlar büyük bir ihanet şebekesi içerisindeymiş. Aldatıldık” açıklamasında bulundu.

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Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında Buket Aydın moderatörlüğündeki ‘Seçim Özel' programında, Demirören Medya Grup Başkanı, Kanal D ve CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sorularını yanıtlayan Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını ben reddetmem. Bunlar büyük bir ihanet şebekesi içerisindeymiş. Aldatıldık.

Taa Erdal İnönü'ye git, Bülent Ecevit'e. Ecevit, İnönü bunların en yakın arkadaşıydı. Erdal İnönü'nün bunların okullarını ziyaret ettiğini iyi bilirim. Onların davetlerine katıldıklarını iyi bilirim. Gelsinler konuşalım. Samimi değiller. Biz yanıldık. Biz bunlara çok inandık. 2004 MGK'sında hedef sadece FETÖ değil tüm terör örgütlerine yönelik bir süreçti. Biz bunun üzerine ısrarla da gittik. Birçok STK'lar da masaya yatırıldı. 2010'dan sonra da ayıklama süreci başladı.”