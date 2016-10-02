Erdoğan: Kanal İstanbul'un ihalesini yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişimin gerçekleştiridiği öne sürülen Fethullah Gülen cemaati hakkında "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırdığımızda bunlar dünyanın ne olduğunu daha iyi görecek" dedi. Köprü ve havalimanı projelerinden de bahseden Erdoğan, "Biz Osmangazi Köprüsü’nün açılışını yaptık mı, yaptık. Ardından hamdolsun, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılışını yaptık mı, yaptık. Şimdi 20 Aralık’ta inşallah ikinci geçişi yapıyoruz. Bu geçiş otomobille, çift katlı geçiş. Avrasya Tüneli’nin açılışını yapacağız. Bitmedi, daha yapacağımız işler var. Şimdi Çanakkale Köprüsü’nün ihalesini 18 Mart’ta yapıyoruz. Çanakkale’nin de Asya – Avrupa yakalarını birbirine bağlayacağız" dedi. Erdoğan, "İnşallah, Kanal İstanbul’u da yapacağız. Onun da ihalesini yapıyoruz. 2018, dünyanın bir numaralı havalimanının ilk etabının açılışını yapacağız. İlk etap 90 milyon yolcu kapasiteli olacak. Tamamı bittiğinde 150 milyon kapasiteli olacak. Dünyanın bir numarası. Bundan dolayı çatlıyorlar, patlıyorlar. Bunu hazmedemiyorlar" diye konuştu.

Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminde 9 kişinin öldürüldüğü Kazan'daki konuşmasından satır başları şöyle:

"Başına da vagonlarına da sahip çıksa da sizler onlara gereken dersi verdiniz. İnlerine girdik şimdi kaçaıyorlar. Kaçacak delik arıyorlar. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar onları kovalayacağız. Bu dünyada biz öbür dünyada Rabbim hesabını soracaktır.

Kardeşlerim, bizbu yola çıktığımızdan beri 14 yılda ülkemiz nereden nereye geldi belii. Yeri geldi başında olduğum partiyi kapatmaya çalıştılar. Yeri geldi Gezi eylemleri yapmaya çalıştılar. 17-25 Aralık yargı ve polis darbesi yapmaya çalıştılar. En sonunda da 15 Temmuz da TSK içindeki bir grup azınlık askerle darbe girişimi yapmaya çalıştılar. Bir şeyi hesap etmediler. Millet ayağa kalkarsa ne olur?

Ama bunlar bir şeyi unuttular. bütün bunların karşısında bu asil millet kendini karşıya koyarsa ne olur bunu düşünmediler. Kazan da 9 şehidimiz var. Bunu hesap etmediler. Külleyinin etrafında 29 şehidimiz var. Onlar bunu hesap etmediler.

Daha evinden çıkarken birşeye inanmış. Nedir o? Şehadet. Bunlar hala rahmetli Menderes'i ipe gönderdiler, milyonlar Menderes'i idam edilirken sokağa dökülmedi. Sandılar ki bu Türkiye aynı Türkiye değil.

Meydanları bunlara bırakmayacağız. Sağolun, varolun, biz meydanlara çağırdık, hava meydanlarına çağırdık ve ben Marmaris’ten çıktığımda on binlerce insan havalimanına dolmuştu. Ben milletimin arasına eşimle, torunlarımla karıştığımda üzerimizde F16 alçakça alçak uçuş yapıyordu. Ve ses hızını aşarak, aştığı zaman biliyorsunuz bomba etkisi yapar. Onunla halkımı korkutmaya çalışıyorlardı. Camlar kırıldı, patladı. Halkım aldırış etmedi, helikopterlerle aynı şeyi yaptılar, aldırış etmedi. Aynı şeyi Külliye’de, TBMM’de yapmadılar mı? TBMM ikinci Gazi Meclis oldu, neden? Anında Meclis Başkanımız, milletvekillerimiz süratle parlamentoya geldiler. Çünkü biz durmak yok, yola devam demiştik.

Biz Allah’ın rahmetinden ümidimizi kesmedik, kesmiyoruz. Çünkü bu ülke henüz layık olduğu yerde değil. Ülkemizi daha yükseklere çıkaracağız. Biz Osmangazi Köprüsü’nün açılışını yaptık mı, yaptık. Ardından hamdolsun, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılışını yaptık mı, yaptık. Şimdi 20 Aralık’ta inşallah ikinci geçişi yapıyoruz. Bu geçiş otomobille, çift katlı geçiş. Avrasya Tüneli’nin açılışını yapacağız. Bitmedi, daha yapacağımız işler var. Şimdi Çanakkale Köprüsü’nün ihalesini 18 Mart’ta yapıyoruz. Çanakkale’nin de Asya – Avrupa yakalarını birbirine bağlayacağız. İnşallah, Kanal İstanbul’u da yapacağız. Onun da ihalesini yapıyoruz. 2018, dünyanın bir numaralı havalimanının ilk etabının açılışını yapacağız. İlk etap 90 milyon yolcu kapasiteli olacak. Tamamı bittiğinde 150 milyon kapasiteli olacak. Dünyanın bir numarası. Bundan dolayı çatlıyorlar, patlıyorlar. Bunu hazmedemiyorlar.