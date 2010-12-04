-ERDOĞAN: ''KAN DEĞİL, MÜREKKEP GÖRMEK İSTİYORUZ'' İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''73 milyon artık kan görmek, gözyaşı görmek değil, mürekkep görmek istiyor'' dedi. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisinde rektörlerle bir araya gelen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yıllarca bir dilin konuşulması yasaklanırken, artık şehirlerin İngilizce'den Arapça'ya, Boşnakça'dan Urduca'ya çok farklı dilleri kullanan uluslararası öğrencilerle renkleneceğine inandığını söyledi. Muş'un, Bitlis'in, Tunceli'nin, Batman, Şırnak, Mardin'in üniversitelerle sadece çehresinin değil, geleceğinin değişeceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, ''Dün sakalla, bıyıkla, kılık ve kıyafetle meşgul olan, yasakları yücelten bir üniversite varken, bugün toplumla, toplumun diliyle, kültürüyle, sorunlarıyla hemhal olan bir üniversite var'' şeklinde konuştu. Mardin Artuklu Üniversitesi'nin Yaşayan Diller Enstitüsünü kurduğunu, Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı'na bu yıl ilk kez 20 yüksek lisans öğrencisi alındığını anlatan Erdoğan, Süryanice ve Arapça için de hazırlıkların sürdüğünü kaydetti. Gazikent Üniversitesi'nin Kürtçe, Arapça, İbranice ve Ermenice gibi dillerde seçmeli derse hazırlandığını ifade eden Erdoğan, Batman Üniversitesi'nin çok dilli müzik korosuyla kültür ve sanat noktasında adeta çığır açtığını belirtti. Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bütün bunlar olurken, korku senaryoları gerçeğe dönüşmüyor, birliğimiz, bütünlüğümüz zedelenmiyor, kardeşliğimiz incinmiyor tam tersine heyecan artıyor, coşku artıyor, umut artıyor. İnanın, 73 milyon artık kan görmek, gözyaşı görmek değil, mürekkep görmek istiyor. Artık bu ülkenin tüm evlatları bilgisayarının başında internet ağıyla tüm dünya ile görüşme, konuşma yapsın istiyoruz. Parmaklara barut kokusu değil, istiyoruz ki mürekkep bulaşsın. Anneler, askerden gelecek, dağdan inecek çocukları için gözlerini yollara dikmesin sabah, 'Allah zihin açıklığı versin' diyerek çocuklarını uğurlasın, akşam üniversiteden gelecek çocuklarına yemekler hazırlasın, otursunlar afiyetle huzurlu bir şekilde yesinler istiyoruz. Biz böyle bir geleceğe inandık, böyle bir geleceği kurmak için yola çıktık değerli hocalarım... 73 milyon bu meseleyi aşmak için yüreğini ortaya koydu. Sanatçılarımız, sporcularımız, yazarlarımız, aydınlarımız, medyamız bu meseleyi aşmak için samimi şekilde elini taşın altına koyuyor ama öncü siz olacaksınız, rehber siz olacaksınız. Herkesten ziyade, geleceğin şekillenmesinde en büyük katkıyı sizler sağlayacaksınız. Bizim de bu ülkenin de gençlerinin hayallerini gerçeğe dönüştürmek sizlerin elinde. Yarın ki Türkiye sizin ellerinizde yoğrulacaktır.''