Erdoğan, “Kamuda taşıt alımına sınırlamalar getiriyoruz” demişti; işte 3 yeni kriter

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kamuda taşıt alımına sınırlamalar getiriyoruz. İsrafa tahammülümüz yok” açıklamasının ardından Kamu Görevlileri Etik Kurulu, savurganlığa yönelik bazı etik ihlal kararları aldı. Buna göre, kamuda harcamaların kontrol altında tutulması için taşıt alımı ve kiralanmasında ‘düşük maliyet’, ‘zorunlu ihtiyaç’ ve ‘yerli üretim’ kriterleri öne çıkacak.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 2020 yılında ‘Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri’ arasında yer alan ‘savurganlıktan kaçınma’ ilkesinin 25 kez ihlal edildiğini belirledi. Kurul, söz konusu kararlarında kamu binalarının, taşıtlarının, mallarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınılmadığına hükmetti. Kurul aynı zamanda kaynakların kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanılmasını yasaklayan ilkenin de yine aynı dönemde 21 kez ihlal edildiğine karar verdi.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, geçen hafta Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi kapsamında kamu harcamalarının önceliklendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımının gözetilmesi planlanıyor. Zorunlu hallerde taşıt alımı veya kiralamasında en ekonomik yöntemin seçilmesi sağlanacak. İhtiyaç analizi sonucunda alınmasına karar verilen araçlarda yabancı yerine yerli üretime öncelik verilecek. Kamudaki harcamalar ve alımlar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Beştepe’nin koordinasyonunda takip edilecek.

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