-ERDOĞAN: KAHRAMAN VE FEDAKAR BİR MİLLETİZ DENİZLİ (A.A) - 13.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, ''Bu millet, silahı olmadığı halde, kurşunu, topu, tüfeği, tankı olmadığı halde, gerektiğinde taş fırlatarak düşmana direnecek kadar kahraman ve fedakar bir millettir. Biz Kurtuluş Savaşı'nda yokluğun acısını yaşadık, yoksulluğun çilesini çektik. Üzerimize en modern silahlarla gelen düşmana karşı, bulabilenler silahla, bulamayanlar, kazma, kürek, taşla mukabele ettiler'' dedi. Erdoğan, partisinin Denizli'de Özay Gönlüm Meydanı'nda düzenlediği mitinginde vatandaşlara hitap etti. 3,5 ay önce Denizli'ye geldiğini ve 435 milyon lira tutarında 72 farklı hizmet ve eserin açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, bunun Denizli'ye 15. gelişi olduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bugün burada, Denizli'nin markasını daha da güçlendirecek bir müjdeyi sizlere açıklıyorum. 12 Haziran seçimlerinden sonra, Denizli artık bir büyükşehir oluyor. Tasarıyı, 12 Haziran'dan sonra Meclise getiriyor, Denizli'yi artık büyükşehir belediyesi statüsüne kavuşturuyoruz. Böylece Denizli'nin tüm sınırlarında büyükşehir belediyesi 100 binlik, 50 binlik, 25 binlik planları yapacak, 5 binlik nazım imar planlarını yapacak. İlçe belediyeleri ise sadece binlik planları yapacak. Böylece kaçak yapılaşmanın önüne geçmiş olacağız. 11 ilimizi aynen Denizli gibi büyükşehir yapıyoruz ve bu illerimiz büyükşehir olmayı kazanıyorlar. Böylece Türkiye genelinde şu an itibari ile 2014'ten sonra 27 ilimiz büyükşehir olmuş olacak.'' AK Parti olarak savunma sanayine özel bir önem verdiklerini belirten Erdoğan, ''Savunma sektörü ihracatımız 2002'de MHP, CHP'nin yavrusu DSP, ANAP iktidarı döneminde 247 milyon dolardı. Bu rakam 2010 yılında 1 milyar dolara çıktı. Onlar nire, biz nire? 247 milyon nire, 1 milyar nire? Malezya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Ürdün, Pakistan ve Güney Kore'ye savunma sanayi ürünleri ihraç eden bir ülke konumuna yükseldik. Silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu toplam 24 milyar dolar değerinde modernizasyon, dikkatinizi çekiyorum, artık yurt içinde, yüzde 90'ı ülkemiz yerli sanayisinin katılımıyla yapılıyor. Askerimizin kullanacağı yüzde 100 yerli piyade tüfeğinin tasarım ve üretimine başladık. Milli tankımız olan Altay'ın konsept tasarımını tamamladık. Ülkemizde ilk defa modern bir tankın milli olarak üretimi için gereken bütün altyapı hazır. Fırtına ve panter adı verilen ileri teknoloji ürünü ve 40 kilometre menzilli obüs topların seri üretimlerini tamamlayarak silahlı kuvvetlerimize teslim ettik. Anka isimli 10 bin metre irtifada uçabilen ve 24 saat havada kalabilen insansız hava aracının deneme uçuşlarını başlattık. Böylelikle ABD ve İsrail'den sonra stratejik yeteneklere sahip insansız hava aracını üreten üçüncü ülke konumuna yükseldik. Bitmedi, Türkiye'nin ilk milli korvet savaş gemisi Milgem'i ülkemizde inşa ettik. İlk savaş helikopterimiz olan 'Atak' helikopterinin tüm yazılım ve tasarımlarını tamamlayarak örnek üretim safhasına geçtik, 2013 sonu itibariyle seri üretime geçiyoruz. Daha önce yabancı ülkelere verilen F4 ve F16 uçaklarımızın modernizasyonunu Türkiye'de yapar hale geldik. Aynı şekilde C-120 nakliye ve T-38 jet eğitim uçaklarının da modernizasyonları artık ülkemizde gerçekleşiyor'' dedi. Erdoğan, alanda asılı olan ''Ergenekonculara Denizli'den oy moy yok' pankartını işaret ederek, ''İşte orada. Ergenekoncularla el ele kol kola. Bunların ne tür oyunlar oynadıklarını gördünüz değil mi? Hala ne tür fırıldaklar çeviriyorlar görüyorsunuz. Benim milletim demokrasi mücadelesinde bunlara en büyük tokadı 12 Haziran'da sandıklarda atacak'' diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyonlarda yayınlanan reklamlarını da eleştiren Erdoğan, 8 yıl önceki yoksulluk oranlarıyla şimdiki oranlar arasında büyük fark olduğunu vurguladı. -''KARDEŞLİĞİ MUHAFAZA EDECEĞİZ''- Türkiye'nin bu seviyelere istikrarla, birlik ve beraberlik, kardeşlik ruhuyla ulaştığını vurgulayan Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Kardeşliği muhafaza edeceğiz. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle kardeşçe geleceğe ilerleyeceğiz. Kardeşliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Türkiye eski Türkiye olmayacak. Türkiye çetelerin at oynattığı, çetelerin hükmettiği bir Türkiye olmayacak. Türkiye, eksik demokrasiye mahkum olmayacak. İleri demokrasiye koşacak. Türkiye artık müdahale ürünü anayasa ile değil, sizin yapacağınız, halkın yapacağı anayasa ile temel hak ve özgürlüklerle iç içe 2023'e yürüyecek. Türkiye'yi karanlığa çekmek isteyenlere hep birlikte engel olacağız.'' Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili yolsuzluk iddiaları dile getirdiğini kaydeden Erdoğan, ''Bay Kemal, sen yalnız yetmezsin, yanına Bahçeli'yi de al. Çünkü o da söylüyorlar ya, Yüce Divan'a gönderecekmiş beni. Beraber olun, yetmezse başkalarını da alın yanınıza var ya o çeteleri filan onları da alın. Nerede bu dosyalar 8,5 yıldır parlamentodasın, çıkar yahu niye çıkarmadın bugüne kadar. Şimdi seçim meydanındayız yolsuzluk dosyasından bahsediyor. Çıkar açıkla, çıkartmazsan namertsin'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, Türkiye'yi devraldıklarında bitmiş, iflas etmiş durumda olduğunu, adeta bugünkü Yunanistan'ın durumuna sahip olduğunu belirterek, söz konusu dönemde bir iş adamının ve bu genel seçimde CHP'nin milletvekili adayı olan dönemin ATO Başkanı Sinan Aygün'ün ülke ekonomisinin krizden çıkması için ortaya attığı önerileri hatırlattı. Erdoğan, ''Bak belge konuşuyor belge. Bay Kemal, biz kuru sıkı atmayız, biz belgeyle konuşuruz. Dosya bu işte. Yalanı ortaya çıktıkça, yüzü kızaracağı yerde, işi maalesef pişkinliğe veriyor'' dedi. Kendisine, ailesine, arkadaşlarına en ağır hakaretlerin, en ağır iftiraların atıldığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Attığı çamur eline yüzüne bulaştı. Ama özür dilemedi. Allah'u Teala'ya saygısızlık, edepsizlik yaptılar. Haftalardır özür dile diyoruz. Aynı şekilde yüzsüzlüğe, pişkinliğe vuruyor.'' Konuşmasının son bölümünde yağmur yağması üzerine Erdoğan, alandaki vatandaşlara yağmur yağdığını anımsatarak, konuşmasına devam etmesini isteyip istemediklerini sordu. Vatandaşların devam etmesini istemesi üzerine Erdoğan, yağmur altında vatandaşlara hitabına devam ederek, ''Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık biz bu yağmurda. Sağ olun, var olun. Sizin bu güzelliğinizi... Kameralar iyi çekin bunları. Kameralar iyi çeksin, aşkı görsün aşkı, sevdayı görsün, heyecanı görsün'' diye konuştu.