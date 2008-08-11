Erdoğan: Kafkas ittifakı kurabiliriz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Balkanlar'da olduğu gibi bir 'Kafkas İttifakı' veya 'Kafkaslar İttifakı' gibi bir çalışmanın içerisine girebiliriz. Türkiye olarak burada bir rol alabiliriz" dedi.

Başbakan Erdoğan, Yargıtay Birinci Başkanı Hasan Gerçeker'i ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Erzincan'da 9 şehidimiz var. Terörle Mücadele Yüksek Kurulu'nun toplanması gündemde mi?" sorusu üzerine "Şu anda olay biliyorsunuz henüz daha yeni. Ulaştırma Bakanım da şu anda Erzincan'a gidiyor. Biraz sonra da Genelkurmay Başkanım ile bir araya geleceğiz. Zaten onların da bugün veda ziyaretleri var. Bu konuyu da kendileriyle ayrıca müzakere edeceğim" dedi.



-"BUGÜN BAN Kİ-MUN'U ARAYACAĞIM"-



Başbakan Erdoğan, "Birinci olarak petrol boru hattı bombalandı. Yangın bugün söndürüldü Türkiye'de. İkinci olarak Gürcistan'da bir savaş patlak verdi. Buralar, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın geçtiği ana damarlar. Burada bir risk var mı petrol açısından? Bu patlama ve savaş, petrol akışının Türkiye üzerinden sağlanması yönünde bir engel çıkarmak amacıyla yapılmış bir hareket ve savaş olabilir mi?" sorusuna, şu yanıtı verdi:



"Bunu tabii sizin ifade ettiğiniz şekilde düşünmek istemem. Düşünmek de istemiyorum. Ama bizim Balkanlar'da olduğu gibi bir 'Kafkas İttifakı' veya 'Kafkaslar İttifakı' gibi bir çalışmanın içerisine girebiliriz. Türkiye olarak burada bir rol alabiliriz. Bunu da ilgili ülkelerle beraber oluşturmak, olgunlaştırmak, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, ki bugün BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'u bunun için arayacağım. Bu konuları kendileriyle müzakere edebiliriz. ABD, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, hep birlikte bir 'Kafkaslar İttifakı' için adım atarsak inanıyorum ki Kafkaslar'da da bir barışa zemin oluşturabiliriz."

Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, "Peki Rusya buna ne der? Rusya sonuçta Kafkaslar'ın egemen ülkesi" sözleri üzerine, "Kafkaslar ittifakı içerisinde Rusya Federasyonu'nun da şüphesiz ki muhakkak bulunması lazım" dedi. (aa)