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Politika

ERDOĞAN KADIN TEMSİLCİLER İLE BİRARAYA GELDİ İSTANBUL (A.A)

18 Temmuz 2010 17:57

-ERDOĞAN KADIN TEMSİLCİLER İLE BİRARAYA GELDİ İSTANBUL (A.A) - 18.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle İstanbul'da biraraya geldi. Başbakanlık İstanbul Ofisi'ndeki toplantı, saat 14.20'de Erdoğan'ın gelmesiyle başladı. Erdoğan, salondaki konuklarının ellerini teker teker sıkarak ''hoş geldiniz'' dedi. Erdoğan ile gelen kızı Sümeyye Erdoğan da konuklarla teker teker tokalaştı. Toplantıda, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, İçişleri Bakanı Beşir Atalay da hazır bulunuyor. Toplantıya, aralarında TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner ile Caroline Koç'un da bulunduğu çok sayıda sivil toplum örgütünün kadın temsilcileri katılıyor.

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