Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Fatihler doğuracak, yetiştirecek kızlarımızla, kadınlarımızla, annelerimizle birlikte aydınlık geleceğimize doğru yürüyeceğiz" açıklamasını yaptı. Erdoğan, gençlere en az 3 çocuk tavsiyesinde bulunduğunu da söyledi.

Erdoğan, partisinin kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

"Kadınlarımızın hayatında yepyeni bir dönemin başlamasını sağladık"

Erdoğan’ın "Biz her alanda kadınlarımızın hak ettikleri yerlere getirmenin gayreti içinde olduk. Kadınlarımızın hayatında yepyeni bir dönemin başlamasını sağladık. Kadınlarımızın taleplerine kulak verdik. Kendi partilerindeki kadınlara yönelik taciz, tecavüz, tehdit, şiddet olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor." dedi.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2023’ü sadece biz değil karşımızdakiler de sabırsızlıkla bekliyor. Son 18 yılda ülkemizin elde ettiği kazanımlarını korumamızın yolu 2023’te milletimizin desteğini almaktan geçiyor.

"Sandık kurulunda vazife üstlenecek hanım kardeşlerimizi de şimdiden belirlemeliyiz"

AK Parti’yi bugüne kadar girdiği seçimlerde birinci parti yapıp iktidara taşıdıysak inşallah 2023’te çok daha büyük bir zafere beraberce imza atacağız. İnşallah önümüzdeki seçimlerde sandıkları evvela sizlere emanet edeceğiz. Kadın kollarımız seçimlerde kurulacak sandıklar için 813 bin sandık kurulu üyesi görevlendirme sözü verdi. Sandık kurulunda vazife üstlenecek hanım kardeşlerimizi de şimdiden belirlemeliyiz.

Bu arkadaşlarımız seçim gününe kadar sorumluluk bölgelerindeki tüm hanımları tek tek ziyaret ederek işi bitirmelidir. Bu vesileyle salgın dönemindeki faaliyetlerinizle, kongre sürecindeki gayretlerinizle AK Parti Kadın Kolları’nın aynı zamanda hayat okulu olduğunu gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hükümetlerimiz dönemde kadınlara yönelik hizmetlerimizin odağında hep aile yer almıştır.

"Batı’da ailenin çöküşü kadının metalaştırılıp kutlu vazifeden uzaklaştırılmasıyla başladı"

Erkek ailenin direğiyse, kadın da temelidir. Kadının sarılıp sarmaladığı veya sarmaladığı şefkatiyle kucaklamadığı bir ailenin dağılması kaçınılmazdır. Batı’da ailenin çöküşü kadının metalaştırılıp kutlu vazifeden uzaklaştırılmasıyla başlamıştır.

"Ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor"

Aynı oyunu bizde de oynamaya çalışıyorlar. Ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor, biz kadınlarımızın siyasetle ve sivil toplum faaliyetleriyle meşgul olurken aile içindeki görevlerini yürütebileceğine yürekten inanıyoruz. Bunlar Türk kadınını tanımıyor.

"Gençlerimize en az 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyoruz"

Eğitim ve kültürle birlikte aileyi de önceliklerimizin en başına yerleştirerek bu hakikatleri cümle aleme göstereceğiz. Gençlerimize en az 3 çocuk, mümkünse daha fazla çocuk tavsiyesinde bulunuyoruz.

Nüfus artış hızı neredeyse yarı yarıya düştü. Nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir. Nüfus avantajımızı sürdürmenin yolu aileye sahip çıkmakla geliyor. Fatihler doğuracak, yetiştirecek kızlarımızla, kadınlarımızla, annelerimizle birlikte aydınlık geleceğimize doğru yürüyeceğiz. Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur.

ç