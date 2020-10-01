Erdoğan: Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dördüncü Kadın Konferansı’nın 25. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında kadınların işgücüne katılımı, kadın ve kız çocuklarının eğitimi ile kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Pekin Deklarasyonu'nun kabulünden 25 yıl sonra dahi kadın ve kız çocuklarının hakları için bir kilometre taşı olmaya devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deklarasyonun yerel, bölgesel ve küresel düzeyde gözden geçirme sürecine büyük önem atfediyoruz. Ancak, gözden geçirme süreçleri, kaydedilen ilerlemenin 1995’te taahhüt edilenin geresinde kaldığını gösteriyor. Bugünden başlayarak daha fazlasının yapılması gerektiği açıktır" dedi.

"Kadının sosyal hayattaki rolünün güçlendirilmesi için tarihi nitelikte adımlar attık"

Erdoğan, "Türkiye olarak son yıllarda kadının sosyal hayattaki rolünün güçlendirilmesi için tarihi nitelikte adımlar attık. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum ilkesinden hareketle kadın ve kız çocuklarının eğitimi ile kadınların işgücüne katılımını teşvik ettik. Böylece kadın işgücünü 3 milyon 926 bin kişi artırarak 10 milyon 686 bine, kadın istihdamını 2 milyon 802 bin kişi artırarak 8 milyon 924 bine çıkarttık. Yine bu dönemde kadınların işgücüne katılma oranı 6,5 puan artarak yüzde 34,4’e yükseldi. Göreve geldiğimizde 6 yaş ve yukarı nüfus içinde kadın okur-yazarlık oranı yüzde 79,9 iken bu oran 2019 yılında yüzde 95,3’e ulaştı” diye konuştu.

