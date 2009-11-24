Erdoğan, Kaddafi'yi Türkiye'ye davet etti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya lideri Muammer el Kaddafi'yi Türkiye'ye davet ettiklerini bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Trablus kentinde Corinthia Otel'de düzenlenen Türkiye-Libya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, ''Libya Devrimi'nin 40. yılına denk gelen ziyareti vesilesiyle Libya lideri Muammer el Kaddafi ile tüm çalışmaları birlikte gözden geçirme fırsatı bulduklarını'' söyledi.

Erdoğan, Kaddafi ile görüşmelerine ilişkin olarak, ''Uzun uzadıya bir görüşme yaptık. Atılacak adımları birlikte tezekkür ettik ve bir yemekle birlikte bunu noktaladık. Kendilerini Türkiye'ye de davet ettik. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda kendileri de Türkiye'ye geleceklerdir'' dedi.