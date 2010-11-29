-ERDOĞAN KADDAFİ İLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TRABLUS (A.A) - 29.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Lideri Kaddafi ile yemekte bir araya geldi. Görüşmede, Libya lideri Kaddafi'nin, Başbakan Erdoğan'a ''Birçok liderle görüşmemiz var ancak ilk sizinle başlamayı uygun gördük. Zira onur konuğumuzsunuz. Katılımınız ve konuşmanız çok güzel. Konuşmanız için çok teşekkür ederiz, bizi mutlu ettiniz'' dediği öğrenildi. Bu arada Başbakan Erdoğan'ın zirvede yaptığı konuşmanın öğleden sonrası için planlandığı ancak konuşmanın jest olması için öğleden önceye alındığı ifade edildi.