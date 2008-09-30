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Politika

Erdoğan kaç lira harçlık verdi?

Siyasiler bayram namazı için evden çıktılar. Cumhurbaşkanı Gül Kocatepe'deydi. Başbakan çocuklara harçlık da verdi.

30 Eylül 2008 03:00

Siyasiler bayram namazı için evden çıktılar. Gül Kocatepe'deydi. Erdoğan İstanbul'da... Başbakan çocuklara harçlık da verdi.

Bayram namazı için halk camileri doldurdu. Siyasiler de namazlarını kılmak için sabah erkenden camide hazır bulundular...

Erdoğan 5  liar harclık verdi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını Marmara İlahiyat Vakfı Camisi'nde kıldı.

Üsküdar Emniyet Mahallesi'ndeki evinden saat 05.30 sıralarında çıkan Erdoğan, Marmara İlahiyat Vakfı Camisi'ne geldi. Burada sabah namazını ve ardından bayram namazını kılan Erdoğan, saat 08.50 sıralarında camiden ayrılarak evine döndü.

Başbakan Erdoğan'ın evine dönüşünün ardından sokakta bekleyen çocuklara korumalar tarafından 5'er YTL bayram harçlığı dağıtıldı.

Gül Kocatepe'deydi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayram namazını Kocatepe Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Gül'ün yanı sıra Sağlık Bakanı Recep Akdağ da bayram namazını Kocatepe Camisi'nde kılanlar arasındaydı. Gül ve Akdağ, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Gül'ü alkışlayarak, sevgi gösterisinde bulundu.

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