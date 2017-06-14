Erdoğan: Jandarmamızı ve polisimizi eleştirenler ideolojik saplantılıdır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, jandarmadaki teknolojik alt yapının daha da güçlendirileceğini belirterek " Jandarmamızı ve polisimizi eleştirenler ideolojik saplantılıdır" dedi.

Jandarma'nın 178. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"24 saat görev başında olan jandarmalarımıza rabbimden kolaylıklar temenni ediyorum. Bu devlet farklı, bir kabile, göçebe devlet değildir. Devlettir. Farklılığı var. Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık köklü devlet geleneğimizin coğrafyamızdaki en son ve en genç temsilcisidir.

Gerçekten de biz bu coğrafyayı kahramanlıklarla dolu bir mücadele ile kendimize vatan kıldık. Bugün de vatanımızı yine kahramanlıklarla dolu bir mücadele ile müdafaa ediyoruz.

Birincisi sınırlarımız dışında verdiğimiz mücadele. İkincisi de sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadeledir. Bu başarının artarak devamı bizler için çok önemli çünkü bunun farklı özellikleri var. "