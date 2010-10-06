-ERDOĞAN, İZZETBEGOVİÇ'İ KUTLADI İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Üçlü Konseyi üyeliğine seçilen Bakir İzzetbegoviç'i telefonla arayarak, kutladı. Görüşmede Başbakan Erdoğan, İzzetbegoviç'in başarısından dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti: ''Seçimi kazandıktan sonra, Türkiye hakkında söylediğiniz güzel sözlerden haberdar oldum. Bunlardan dolayı teşekkür ederim. Hiç unutmayın, Türkiye olarak her zaman yanınızdayız her zaman Bosnalı kardeşlerimize destek olmaya hazırız. Bütün aileye selamlarımı iletin. En kısa sürede sizi Türkiye'ye bekliyorum.'' Bakir İzzetbegoviç'in ise Erdoğan'a aradığı için teşekkürlerini ileterek, ''Bosna-Hersek için yaptıklarınız unutulmaz. Bundan sonra da ağabeyimiz olarak Bosna'ya yapacağınız yardımlardan eminiz. Türkiye bizim için apayrı bir ülke, en kısa sürede sizi ziyaret edeceğim'' dediği öğrenildi.