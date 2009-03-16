Erdoğan: İzmir kimsenin kalesi değil

Başbakan Erdoğan, İzmir'in kimsenin kalesi olmadığını söyledi. Erdoğan "Kimse insanımızın hür iradesini ipotek altına almaya kalkmasın" dedi.



AKP, yerel seçimlerdeki en önemli hedeflerinden İzmir'deki mitingini Gündoğdu Meydanı'nda yaptı. Meydanın deniz tarafına AKP ilçe teşkilatlarının hazırladığı bayraklarla süslenen tekneler demirledi. Karşıyaka İlçe teşkilatı tarafından süslenen bir teknedeki Alpaslan, Atatürk ve Erdoğan'ın resimlerinin bulunduğu, ''Üç Büyük Türk'' yazılı pankart dikkati çekti. Başbakan Erdoğan konuşması sırasında tekneleri işaret ederek, "Körfezin sularında teknelerdeki tüm kardeşlerimize 'vira' diyorum" dedi.



Erdoğan konuşması sırasında miting için özel olarak hazırlanan ve İzmir'deki 6 futbol takımının amblemlerinden oluşan ''İzmir Gücü'' atkısı taktı.



Mitingde İl Gençlik kollarının hazırladığı ve Baykal'ı karikatürize eden ''Acıların çocuğu Deniz Baykal: Ne olur Tayyip Amca İzmir'i bari bana bırak'' yazılı pankart ilgi çekti.



Bazı partilerin meydanlarda, gazetelerde, televizyonlarda gerilim siyaseti yaptığını vurgulayan Başbakan Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:



''Birileri çıkıyor diyor ki 'Diyarbakır bizim kalemizdir.' Birileri çıkıyor 'Eskişehir bizim kalemizdir.' Birileri çıkıyor, 'İzmir bizim kalemizdir' diyor. Değerli kardeşlerim, kimsenin şehirlerimizin hür iradesini, insanımızın hür iradesini ipotek almaya hakkı yoktur, olamaz. Ama bunlar her nasılsa bu hakkı kendilerinde görüyorlar. Bunların demokrasi anlayışları saltanattan farksız. Kendi partilerinde saltanat sürdükleri yetmezmiş gibi, şehirlerimizi de payitaht gibi görüyorlar. Türkiye'yi bir bütün olarak savunamıyorlar, kucaklayamıyorlar. Onun için de Sivas'tan öte gidemiyorlar. Dün nasıl olduysa söyledik, söyledik, söyledik, en sonun da Baykal Mardin'e gitti.



Güzel bir gelişme. Anlamlı bir gelişme. Zaten biz de bunu bekliyorduk. Şimdi istiyorum ki şöyle Hakkari'ye doğru uzansın. Van'a doğru uzansın. Çünkü Türkiye'nin yüzölçümü 780 bin kilometrekare Sayın Baykal. Siyasetçisin, hepsine gideceksin, hepsine. Sadece Ankara, İzmir, İstanbul, böyle bir şey olmaz. 81 vilayetimizin hepsine gideceksin. Öyle zannediyorum ki bundan sonra gidecek. 71.5 milyon insanımızın tamamına konuşacaksın. Ama ona da alışmaya başladı. Çünkü dün Mardin'de bu noktada da bazı değişimler gördük. Biz bütün vatan topraklarına adil hizmet götürmenin mücadelesini veriyoruz. Çünkü AK Parti bir bölge partisi değildir.''



Yola çıkarken 'bölgesel, etnik, dinsel milliyetçiliğe hayır' dediklerini anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:



"AK Parti milletin partisidir. 71.5 milyon insanımızın hakkını, hukukunu, hürriyetini savunan partidir. Dinsel milliyetçilik de yok. Çünkü Türkiye'de az da olsa Müslümanların dışında Hristiyan da yaşıyor, Musevi de yaşıyor, dolayısıyla biz onlara da aynı mesafedeyiz. Onlar da bizim vatandaşımız. Onların da inanç güvenliği, can güvenliği, mal güvenliği, hepsi bizim teminatımız altındadır.''



Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Fakat buradan samimiyetle İzmirli kardeşlerimize sesleniyorum, başını iki elinin arasına alsın ve düşünsün. Bak bu CHP ne diyor, 'Biz Atatürkçüyüz' diyor değil mi? Peki Allah aşkına, çok partili hayatta tek başına iktidar olamadı. Tek partili dönemde işi götürüyorlardı ama çok partili döneme girince 50'den bu yana bir kez benim milletim bu Halk Partisi'ne tek başına iktidar vermedi. Bazı koalisyon iktidarlarına girdiler. Eğitimde, sağlıkta, adalette, ulaşımda, emniyette, toplu konutta, enerjide ne yaptınız? Sorun, alacağınız cevap 'hiçbir şey.' CHP'nin olduğu yerde kıtlık vardır.



Sayın Baykal sen neyi konuşuyorsun? Biz seni iyi tanırız, bunları hep yaşadık. Şimdi meydanlara çıkıyor, bol bol Tayyip Erdoğan'a hakaret ediyor. Ama ben hakaretle konuşmuyorum, belgeyle konuşuyorum, benim edebim buna müsaade etmez. Hakaret senin olsun, saygı benim olsun. Aramızda bu fark var. Ben sadece yapılanları konuşuyorum.''



Baykal'ın önceki günlerde iktidara 2011 yılında geleceklerini söylediğini, '''dilinin sürçtüğünü, 3011 demek istediğini'' kaydeden Erdoğan, Baykal'ın ''AK Parti'nin yüzde 52 oy alamaması halinde başarısız olacağını'' da söylediğini ifade etti. Erdoğan, şunları kaydetti:



''Sayın Baykal, AK Parti'nin ne kadar oy alacağını ne yapacaksınız? Sen önce CHP olarak ne alacaksın onu söyle. Bu seçim için benim şöyle bir iddiam var, eğer benim partim birinci parti olamazsa ben siyaseti bırakıyorum. Ama sayın Baykal, eğer CHP birinci olamazsa sen bırakacak mısın bunu söyle. Sayın Bahçeli sen bırakacak mısın bunu söyleyin. Çünkü iddiaysa iddia böyle olur. Bırakın da hiç olmazsa tabanınız da millet de sizden kurtulsun. Yani koltuk bırakıyor ama bunlar koltuğu bırakmıyor. Böyle bir durumları var. Bak biz hizmetlerle bunlar iftirayla konuşuyor. Biz hizmet, bunlar iftira, çamur siyaseti yapıyor. Aramızdaki fark bu.''



İzmir için mega projeler



2007 yılında Beydağ Barajını bitirdiklerini, bu barajın 1994 yılında temelinin atıldığını hatırlatan Erdoğan, barajın normal şartlar altında 74 yılda tamamlanabileceğini vurguladı.



Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yani bu barajın bittiğini ancak torunlarımız görebilecekti. Biz ne yaptık? Aralık ayında 2005, DSİ'nin açılışında işi ele aldık ve sıkı bir şekilde tarihi verdik ve o tarihte de geldik açılışını yaptık. Çünkü bölge insanı artık daha fazla bekleyemezdi. Topraklar bekleyemezdi, tarlalar bekleyemezdi. Tarlaları suyla buluşturduk. Gördes Barajı'nın temeli de 1994'te atıldı ama öyle kalmış. Bunu bitirmek de bize nasip oldu. Hale bak, onlar temel atıyor, biz bitiriyoruz. Bunların yapacağı bir şey yok. Bunlar sadece topu Ankara'ya atsınlar. Eğer başaramıyorsan söyle. 'Ben başaramıyorum, acizim' de. Orada da biz gereken desteği veririz.



Burada hangi partinin belediyede egemen olduğu, başkan olduğu bizi ilgilendirmez. Beni İzmir'de yaşayan vatandaşım ilgilendirir. Biz bu anlayışla baktık. İzmir eskiden olduğu gibi Ege'nin incisi, Türkiye'nin incisi haline biz getireceğiz. Bu hamleyi yapabilecek tek parti AK Parti'dir. Belediyecilik bizim işimiz, uzmanlık alanımız. İzmir'de değişim şart diyorum. İlklerin şehri İzmir'e, ilklerin partisi AK Parti yakışır diyorum. İstiyoruz ki İzmir bir marka şehir olsun ve dünyanın herhangi bir yerinde sadece İzmir demek yeterli olsun. Biz çocuklarımıza şu andaki İzmir'i bırakmayalım. Bizim için İzmir'de farklı bir vizyon var. Bizim İzmir için ufkumuz var. Bizim İzmir için hazırlanmış mega projelerimiz var. Biz projelerle konuşuyoruz. İzmir artık zaman kaybedemez. İzmir'in zaman kaybına tahammülü yok."



Aliağa-Menderes raylı sisteminin belediyeyle birlikte bitirilip işletileceğini, Aydın-İzmir demir yolunun yenilendiğini ve sürenin 3 saatten 1 saat 40 dakikaya indiğini dile getiren



Erdoğan, "Çandarlı Limanı'nı bu yıl ihale ediyoruz. Ege'nin en büyük limanı olacak. İzmir otoyolunun 9 nisanda ihalesini yapıyoruz. İnşallah 430 kilometrelik bu yolla İstanbul ile İzmir arasındaki mesafe ciddi anlamda kısalacak. 5 milyar dolarlık bir yatırım bu'' diye konuştu.



