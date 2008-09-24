Erdoğan izin verirse Akman yargılanacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında RTÜK Başkanı Zahid Akman, RTÜK üye ve yöneticilerinin de bulunduğu 12 kişi hakkında “yargı kararını uygulamadıkları” gerekçesiyle dava açtı
Akman ve diğer RTÜK üyelerinin yargılanabilmeleri Başbakan Erdoğan’ın iznine bağlı olduğundan, izin istemiyle hazırlanan fezleke Başbakanlığa gönderildi.
Fezlekede, RTÜK’te Daire Başkanlığı görevini yürütürken görevden alınan Cengiz Özdiker’in, Danıştay’da açtığı davayı kazandığı anımsatıldı. Bu arada, RTÜK Başkanı Zahid Akman, Armada’da hissesi bulunduğunu doğrularken, Armada İş Merkezi’nden yapılan açıklamada Akman’ın ismine hiç yer verilmedi. RTÜK Üst Kurulu'ndan uyarı şoku
Akman'ın yalanları ve gerçekler