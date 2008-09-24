Erdoğan izin verirse Akman yargılanacak

RTÜK Üst Kurulu'ndan uyarı şoku



Akman'ın yalanları ve gerçekler

Akman ve diğer RTÜK üyelerinin yargılanabilmeleri Başbakan Erdoğan’ın iznine bağlı olduğundan, izin istemiyle hazırlanan fezleke Başbakanlığa gönderildi.Fezlekede, RTÜK’te Daire Başkanlığı görevini yürütürken görevden alınan Cengiz Özdiker’in, Danıştay’da açtığı davayı kazandığı anımsatıldı. Bu arada, RTÜK Başkanı Zahid Akman, Armada’da hissesi bulunduğunu doğrularken, Armada İş Merkezi’nden yapılan açıklamada Akman’ın ismine hiç yer verilmedi.