-ERDOĞAN: İYİ NİYET BEKLEMESİNLER İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit edilmesiyle ilgili olarak, ''Terör örgütü ve uzantıları şunu çok iyi bilmelidir ki bir defa, hiçbir zaman, çok açık ve net söylüyorum, bu kötü niyetli davranışlar bizden hiçbir yerde, asla iyi niyet beklemesin'' dedi. Erdoğan, cuma namazını kıldığı Süleymaniye Camisi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin terör olaylarına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Erdoğan, dünkü olayın milletçe herkesi üzdüğünü, terör örgütü PKK'nın ne kadar samimiyetsiz olduğunu, bugüne kadar ne kadar kötü niyetlerle donanımlı olduğunun bilindiğini söyledi. Terör örgütü PKK'nın yine böyle bir uygulamasını ortaya koymak suretiyle, siyasi siyasi uzantılarıyla da ne kadar farklı bir süreci işlettiklerini ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''13 tane şehidimizin olması şüphesiz ki yüreklerimizi yaralamıştır, dağlamıştır, ama terör örgütü ve uzantıları şunu çok iyi bilmelidir ki bir defa hiçbir zaman, çok açık ve net söylüyorum. Bu kötü niyetli davranışlar bizden hiçbir yerde, asla iyi niyet beklemesin. Onlar da siyasi uzantıları da. Biz onların siyasi uzantılarına da çok iyi niyet gösterdik. Ve bütün iyi niyetlerimizle yaklaşımlarımızı yaptık ve demokratik alanda mücadelelerini sürdürmeleri için her türlü zemini hazırladık. Ama bunların her zaman ortaya koydukları teklifler, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir dedikleri bir dediklerini tutmayan yaklaşım tarzlarıdır. Ve hiçbir zaman AK Parti ve AK Parti iktidarı onların bu gayrı samimi tekliflerine, bir masaya oturacak değiliz. Eğer bunlar bir barışı istiyorlarsa talep ediyorlarsa yapacakları tek şey vardır, o da şudur: Bir defa terör örgütü silahı bırakacaktır. Silahı bırakmadıkları müddetçe ne operasyonlar durur ne de bu süreç daha farklı bir noktaya doğru gider. Bundan sonraki süreç çok daha farklı stratejilerle ve uygulamalarla kendini gösterecektir. Bunu onların da bilmesi lazım.''