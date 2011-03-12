-ERDOĞAN: İSTİKLAL MARŞIMIZ İLELEBET YANKILANACAK İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Vefatının 75. Yılında Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu''na gönderdiği mesajda, ''İnanıyorum ki bizi biz yapan, bizi bir millet kılan vazgeçilmez değerlerimizin en veciz ifadesi olan İstiklal Marşımız, ilelebet vatan semalarında yankılanacaktır'' ifadesini kullandı. Başbakan Erdoğan, Zeytinburnu Belediyesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsünün ortaklaşa düzenlediği sempozyuma bir mesaj gönderdi. ''Ülkesine ve milletine duyduğu büyük sevgi ve bağlılığı mısralarında ebedileştirerek bizlere İstiklal Marşını hediye eden vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle yad ediyorum'' diyen Erdoğan, İstiklal harbinin ruhunu, milletin ortak idare ve vicdanını temsil eden İstiklal Marşının kabulünün 90. yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''İnanıyorum ki bizi biz yapan, bizi bir millet kılan vazgeçilmez değerlerimizin en veciz ifadesi olan İstiklal Marşımız, ilelebet vatan semalarında yankılanacaktır. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılını kutlamaya hazırlanan aziz milletimiz istiklal mücadelesini bundan önce de olduğu gibi bundan sonra da İstiklal Marşımız eşliğinde yürütecektir. Gazi Mustafa Kemal ve Mehmet Akif başta olmak üzere, bu büyük eseri aziz milletimizin milli marşı olarak bizlere armağan eden Büyük Millet Meclisimizin bütün üyelerini ve bütün istiklal kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum.'' -MEDENİYETLER İTTİFAKI TÜRKİYE EŞGÜDÜM KOMİTESİ BAŞKANI PROF. DR. KARLIĞA- Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Komitesi Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa da sempozyumdaki konuşmasına, Ersoy'u rahmetle anarak başladı. Karlığa, Medeniyetler İttifakının, yüzyılın küresel insanlık girişimi olduğunu söyledi. Bu projenin bilimsel temellere dayalı akademik yapılarla güçlendirilmesi amacıyla Medeniyetler İttifakı Enstitüsünün kurulduğunu belirten Karlığa, enstitünün sadece akademik eğitim veren bir kurum olmasını planlamadıklarını, eğitim veren kurumlarda yapılan araştırma ve incelemelerin halkın hizmetine sunulması için sürekli açık tutulan araştırma, inceleme ve kültür merkezi olarak medeniyet fikrinin ve bilincinin yayıldığı bir merkez olarak çalışmasını arzuladıklarını kaydetti. Karlığa, Ersoy'un zaman zaman medeniyet karşıtı birisi gibi sunulmak istendiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Aslında Mehmet Akif medeniyet karşıtı değildir. Batı medeniyetinin 19. yüzyıldaki emperyalizminin ve Avrupa merkezli medeniyet anlayışının karşısındadır. Akif, bizim medeniyetimizin mümtaz temsilcilerinden biridir. O, medeniyetle bilim ve teknolojiyi birbirinden ayıran, yalnızca bilim ve teknolojinin oluşturduğu gelişmelerin medeniyeti tanımlamayacağını savunan, aynı zamanda medeniyetin bir bütün olduğunu ve insanlığın ortak mirası olduğunu anlatan bir şair.'' -DİĞER KONUŞMACILAR- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman ise Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın bir sene önce kendilerine enstitülerinin de yer aldığı bölgeyi bir kültür vadisi olarak görme arzusunu ilettiğini belirterek, bu isteği gerçekleştirmek üzere Yenikapı Mevlevihanesi'nin üniversitelerine tahsisine Aydın'ın en az kendileri kadar sevindiğini söyledi. Duman, mevlevihanede 40-50 bin ciltlik bir kütüphane kurulması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Rektör Duman, Ersoy'a ilişkin de ''Mehmet Akif, dokundukça çoğalıyor, yazıldıkça, incelendikçe derinleşiyor. Her mısrası yeni heyecanlar uyandırıyor, her makalesi okuyana tekrar tekrar bir şeyler anlatıyor'' şeklinde konuştu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da sempozyumda iki gün boyunca Mehmet Akif Ersoy'un konuşulacağını aktararak, ''Bilim adamları onunla ilgili düşüncelerini ifade edecekler. Benim onunla ilgili söyleyecek bir şeyim olamaz. Ancak Mehmet Akif Ersoy bu milletin ruhudur, bu toprakların ruhudur. Bu ruhu kıyamete kadar yaşatmak düşüncesindeyiz'' dedi. Japonya'da meydana gelen depreme de işaret eden Aydın, geçen yıl bu zamanlarda Japonya'ya gittiklerini belirterek, ''Zeytinburnu, İstanbul'un depremle ilgili pilot bölgesi. Bununla ilgili orada bilgi paylaşımında bulunduk. En büyük korkuları tsunamiydi, bu gerçekleşti. Acılarını paylaşıyoruz'' diye konuştu.