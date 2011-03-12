-ERDOĞAN İSTİKLAL MARŞI'NIN 11 FARKLI BESTESİNİ DİNLEDİ İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - Ümraniye Belediyesince, İstiklal Marşının kabulünün 90. yılı dolayısıyla ''2011 Mehmet Akif Ersoy Yılı'' onuruna düzenlenen ''Ünlülerin Sesinden İstiklal Marşının 11 Farklı Bestesi'' adlı program, TİM Maslak Gösteri Merkezinde yapıldı. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının söylenmesiyle başlayan geceyi, Ayşe Egesoy ve Bedirhan Gökçe sundu. Gecede, İstiklal Marşının Anadolu'nun farklı yörelerinde çalınmış 11 bestesinden oluşan eserleri Fatih Erkoç, Kubat, Zara, Mustafa Ceceli ve Zuhal Olcay seslendirdi. Sanatçılara 55 kişilik Boğaziçi Senfoni Orkestrası eşlik etti. Sanatçılar tarafından seslendirilen 1921 yılına ait besteler özel bir arşivden alındı. Gecede, Ahmet Yekta Madran, Muallim İsmail Hakkı Aksoy, Mehmed Zati Arca, Ali Rifat Çağatay, Osman Zeki Üngör, Kazım Uz, Mustafa Sunar, İsmail Zühtü Ateş, Rauf Yekta, Halit Lemi Atlı ve Abdulkadir Töre'nin besteleri seslendirildi. Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden de parçaların okunduğu gecede, sanatçılara teşekkür plaketi sunuldu. Gece, davetliler ve sanatçıların hep birlikte İstiklal Marşını seslendirmesiyle son buldu.