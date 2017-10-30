Erdoğan: İstikbalimiz bakımından çok önemli bir adım atıyoruz (2)

Ali Kan, Bakü, 30 Ekim, (DHA)- Azerbaycan’da \"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu\" açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün içinde bulunduğumuz durumun ötesinde, istikbalimiz bakımından çok önemli bir adım atıyoruz.” dedi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin ilk seferinin gerçekleşmesi nedeniyle, Bakü’de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böyle bir hattın bölgemize getirisi sadece ekonomik olmayacaktır. Proje, siyasi olarak barış, güvenlik ve istikrar, sosyal olarak refah getirecek, yük ve insan hareketliliği yanında bilgi hareketliliğiyle de ülkelerimizin beşerî gelişimine de katkı sağlayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin açılış törenine katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili’nin de iştirak ettiği törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e ev sahipliği için, Kazakistan, Gürcistan ve Özbekistan başbakanlarına da katılımları için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek için çok önemli bir adım attıklarına işaret etti.

Düzenlenen törenle, Asya, Avrupa ve Afrika’yı birbirine bağlama hedefiyle başlatılan yeni İpek Yolu girişiminin halkalarından birinin hizmete alındığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin ilk seferinin gerçekleşmesiyle, Orta Koridor Projesi’nin en önemli ayağı tamamlanmış oluyor. Böylece, Londra’dan Çin’e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurulduğunu da ilan ediyoruz” diye konuştu.

Açılan demiryolu hattının; Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan yönetimlerinin ortak başarısı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Zahmetle yenen acı soğan, minnetle yenen baldan tatlıdır’ şeklindeki Azeri atasözüne atıfta bulunarak, “İşte bu proje zahmetle, özveriyle, altın teriyle hayata geçildiği için gerçekten çok kıymetlidir. Ülkem ve milletim adına, projenin tüm bölgemiz için, tüm halklarımız için hayırlı olmasını diliyor katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: “Bizler dünyanın kalbi olan, son derece stratejik bir coğrafyada yaşıyoruz. Bölgemiz, ulaşımdan ticarete, turizmden enerjiye kadar muazzam bir potansiyele sahiptir. Türkiye olarak, özellikle son 15 yıldır yaptığımız yatırımlarla, işte bu potansiyeli hayata geçirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugüne kadar Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin tamamlayıcısı niteliğinde birçok hizmeti halka sunduk. Marmaray, hızlı tren hatlarının inşası, mevcut tren hatlarının yenilenmesi, İstanbul’a inşa ettiğimiz ve üzerinde raylı sistem geçişi de yer alan üçüncü köprü, bunlardan bazılarıdır. Gerçekleştirimiz bu yatırımlarla, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin etkinlik ve cazibesini daha da artırdık.”

Açılışını yaptıkları demiryolu hattı ile sadece üç ülkenin birbirine değil; aynı zamanda tüm Orta Asya Cumhuriyetlerinin Batı ulaştırma güzergâhlarına bağlandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin, 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın kapasitesinin 2034 yılında ise 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke ulaşacağını kaydetti.

Hattın, yük taşımacılığında maliyetleri ciddi oranda düşüreceğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin öneminin, tarihî İpek Yolu üzerinde zaman ve mesafe olarak nakliyatçılar için en avantajlı imkânları sunmasından geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hızlı tren hatlarımızın tamamının devreye girmesinin ardından Çin’den gelen yük Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi sayesinde Orta Koridor üzerinden 12-15 günde Avrupa Birliği ülkelerine ulaşacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir hattın bölgeye sadece ekonomik getirisinin olmayacağını belirterek, “Proje siyasi olarak barış, güvenlik ve istikrar, sosyal olarak refah getirecek, yük ve insan hareketliliği yanında bilgi hareketliliğiyle de ülkelerimizin beşerî gelişimine de katkı sağlayacaktır” dedi.

Bölgenin kadim devletleri olarak dayanışma ve iş birliği içinde hareket ettikleri sürece çok daha büyük projelere imza atabileceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar hayata geçirilen Bakü-Tiflis-Kars, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP gibi projelerin, bundan sonra yapacaklarının birer teminatı olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin açılışının ve ilk seferinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak ve bu gurur gününe katılan misafirlere teşekkür ederek tamamladı.

Konuşmaların ve hattın tanıtıldığı video film gösteriminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan Başbakanı Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Aripov ve Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili ile birlikte, hizmete alınan tren yolunun raylarında temsili olarak çivi çaktı ve makas değiştirdi.

Hattın hizmete girişinin anısına yapılan anıtın açılışına da katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bulunan diğer ülke liderleriyle birlikte trene binerek Alat İstasyonu’na yolculuk yaptı.

Görüntü Dökümü:

Erdoğan\'ın konuşması

slayt gösterisi

Trene binişi



