Erdoğan: İstihbaratın başı devletin başına bağlı olmalı istediğim şekilde, anda bu istihbari bilgiler bize gelsin (2) 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Dünyada en az gelişmiş ülkelere yardım konusunda Amerika birinci Türkiye ikincidir. Milli gelire oranla baktığımız zaman Amerika ile bizim milli gelirimiz aynı mı? Milli gelire oranla baktığımız zaman Türkiye birinci Amerika ikinci\" dedi.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Beştepe\'de çektirdiği fotoğraf gösterilerek \"Putin, size buradan bana da bana da bir oda verseniz\" dedi mi? sorusuna \"Öyle bir latife oldu da ama asıl tespiti şurada oldu Külliyeyi görünce \'büyük devlet olmanın işareti işte bu eserdir\' dedi. Kremlin Sarayı\'nı biliyorsunuz. O da büyük bir devlet olmanın işaretidir. İçinde kaybolursunuz öyle bir yer. Biz Külliye\'yi yaptık ana muhalefetin başındaki zat bunu hazmedemedi. Büyük düşünecek noktada değil de onun için. Bunlar cüce cüce\" diye yanıt verdi.

Körfez krizini değerlendiren Erdoğan, \"Bir bitme noktası dersek yanlış olur fakat başladığı noktada değil geri gidiyor. Suudi Arabistan Kralı Selman\'dan isteğimiz Körfez\'in abisi, büyüğü durumunda Önümüzde Kurban Bayramı var. Artık körfezde bu sıkıntı bitsin. Bunu bir kenara koyalım ve aydınlık ufka hep birlikte bakalım. Müslümanların bu dünyada birbiriyle uğraşmaya ne zamanı ne vakti olamaz. Biz birbirimizi sevmekle emrolunmuşuz\" ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa gerilimine ilişkin Erdoğan, \"Ben bu iş tamamen bitti noktasında değilim. Her an nerede nasıl patlak verir bilemem. Başta Netanyahu olmak üzere artık şunu bilmemiz lazım. Bu Harem-i Şerif, üç dinin saygın mekanıdır. Buraya karşı kimse kalkıp da benimdir Müslümanlar giremez diyemez ve bu düşünülemez. Bu bizim ilk kıblemiz. Bu sebeple de çok büyük öneme haiz. Burada Netahyahu o farklı bakışlarını bir kenara koyarak buraya saygı duymak zorunda. Biz ülkemizde Sinegog, Havralar ile bu tür yaklaşım içine girenlere müsade etmiyoruz tüm güvenlik güçlerimizle buraları emniyet altında tutuyoruz. Ecdadımızdan böyle gördük ve dinimizin emridir. Bunu da kendilerinden özellikle bekliyoruz. Sayın Abbas ile de bu konuyu etraflıca ele aldık. Temenni ediyorum bir yumuşama sürecine girmiş durumundayız böyle devam eder\" açıklamasında bulundu.



