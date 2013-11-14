Erdoğan: İsteyen istediği ile yaşar, ama aileden talep gelirse uyacağız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kız ve erkek öğrencilerin bir arada yaşadığı evlerin denetleneceğine ilişkin çıkışının ardından "Bizim kimin kiminle yaşadığına, ne yaptığına karışma niyetimiz falan da yok. Nereden çıkarıyorsunuz bütün bunları? İsteyen istediğiyle yaşar" dedi.

Polonya'da Habertürk gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı'ya konuşan Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile arasında 'sitem krizi'ne sebep olan, Arınç'ın yalanlamasına rağmen arkasında durduğu açıklamalarına ek olarak, Altaylı'nın kendisine yönelttiği "18 yaşını geçmiş birine ailesi bile bir şey diyemez" sözlerini onayladı.

Erdoğan, ailelerden gelen taleplerin göz önünde bulundurulacağını belirtti ve şunları söyledi: "Ama eğer anne babadan bir talep gelirse, anne baba bu yönde bir şikâyette bulunursa o zaman ailenin talebi doğrultusunda hareket edeceğiz."

Konu ile iligili yasal düzenleme yapılmasına ilişkin bir çalışmaya gerek olmadığını da belirten Başbakan Erdoğan, Altaylı'nın "Bunun için yeni bir düzenleme gerekmiyor ki" sözlerine cevaben, "Bizim de dediğimiz bu. Kendiniz yazıp kendiniz inanıyorsunuz. Bizim ev basmaya, ailelere ihbar etmeye niyetimiz yok" dedi.

Fatih Altaylı'nın Habertürk gazetesinde "Valilere..." başlığı ile 14 Kasım 2013 Perşembe günü yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Başbakan Erdoğan’a, “Valiler aynı evde oturan kızları ve erkekleri ailelerine bildirecekmiş. Bunun çok büyük sakıncaları var. Diyelim ki, bir valilik erkek arkadaşıyla birlikte oturan bir kız öğrenciyi ailesine bildirdi. Kızın babası ya da abisi gelip kızı vurdu, hatta oğlanı da vurdu. Valilik bunun vebali altında kalmaz mı?” dedim.

Bu sözlerim üzerine Başbakan Erdoğan şaşırdı. “Olur mu öyle şey? Valilik aileye falan bildirmeyecek. Böyle şey olur mu?” dedi.

“Partinizden bir yetkili öyle söylüyor. Valiler de benzer açıklamalar yapıyorlar” dedim.

“Hayır böyle bir şey yok. Siz bu konuyu tamamen yanlış anlıyorsunuz” diye itiraz etti Başbakan.

“Bildirme falan yok. Bizim kimin kiminle yaşadığına, ne yaptığına karışma niyetimiz falan da yok. Nereden çıkarıyorsunuz bütün bunları? İsteyen istediğiyle yaşar. Bizim işimiz onlara karışmak değil. Ama eğer anne babadan bir talep gelirse, anne baba bu yönde bir şikâyette bulunursa o zaman ailenin talebi doğrultusunda hareket edeceğiz” dedi.

Bunun üzerine ben de “18 yaşını geçmiş birine ailesi bile bir şey diyemez ki!” dedim.

Başbakan Erdoğan onayladı.

“Elbette. Ama bazı yerlerde apartmanlarda yaşayan aileler mustarip. Apartmanlardan şikâyetler geliyor. Komşular şikâyet ediyor. Konu komşuyu rahatsız etmeye, apartmanı rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok” dedi.

“O zaten her zaman geçerli. Bunun için yeni bir düzenleme gerekmiyor ki” dedim.

“Bizim de dediğimiz bu” dedi Başbakan. “Kendiniz yazıp kendiniz inanıyorsunuz. Bizim ev basmaya, ailelere ihbar etmeye niyetimiz yok. Meseleyi buralara siz getiriyorsunuz” dedi.



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