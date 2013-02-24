Erdoğan: İstanbul'a 'vize uygulansın' dedim karşı çıktılar, göç engellenmeliydi

Başbakan Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm için geçmiş hükümetleri suçlayarak, “Ben vize uygulaması, nakil ilmühaberi dediğimde belediye başkanlığımda 'siz bu ülkede seyahat özgürlüğünü mü engelliyorsunuz' dediler dönem hükümetleri... O gün neden İstanbul'a geliyorsun, İstanbul'da işin var mı, evin var mı denseydi biz şimdi bu sıkıntıları yaşamayacaktık” dedi.

Başbakan, kentsel dönüşümle yapımı tamamlanan evlerin anahtar teslim töreninde özetle şöyle konuştu:

“İstanbul’a başkan olduğumda İstanbul’un nüfusu 8 milyondu, şimdi ise 14,5 milyon. Dönemin hükümetleri bu göçün önüne geçecek tedbirleri almadılar, çarpık kentleşmeye müsamaha gösterdiler. Ben vize uygulaması, nakil ilmühaberi dediğimde belediye başkanlığımda ‘siz bu ülkede seyahat özgürlüğünü mü engelliyorsunuz’ dediler dönem hükümetleri... O gün neden İstanbul’a geliyorsun, İstanbul'da işin var mı, evin var mı denseydi biz şimdi bu sıkıntıları yaşamayacaktık. Hükümetler gecekondulara müsamaha gösterdikçe o gecekondular yayıldı.

Bir yangın olsa o gecekonduda yaşayanların kaçma imkânı yoktu. Sokaklar daracıktı. Köyünden kalkıp İstanbul’a gelenler bu gecekondularda hayata tutunma mücadelesi verdiler. Bu gecekonduların arasından lağım sularının akmasına benim insanım mahkûm mu? Ama mahkûm ettiler. Niye? Bu aciz hükümetler yüzünden. Ama çocuklarımızın, torunlarımızın bu sıkıntıları çekmesi gerekmiyor.

Hem İstanbul’da hem de Türkiye’de bu değişimi, bu dönüşümü sağlamamız gerekiyor. Bu Başbakan olarak benim de, kabinemin de, grubumun da, belediye başkanı arkadaşlarımın da görevi. Daha geniş alıyorum partimin tüm birimlerimin görevi. Biz böyle gelmiş böyle gider diyemeyiz.”

‘Topbaş kardeşim emaneti hakkıyla taşıdı’

“Belediye başkanı olduğumda bu çarpık gidişe dur demek için adımlar attık. Başak konutlarını, Hilal konutlarını bu anlayışla başlattık. Görevi devrettiğimde 17 bin 500 konutu yapmıştık. Daha sonra 10 senede 500 bine yakın konutu hazırladık, sahibine teslime diyoruz. Kadir Topbaş kardeşimiz de bu emaneti hakkıyla taşıdı. İstanbul’a dönüşümü hız kesmeden sürdürdü.”

‘Kimseyi mağdur etmeyiz’

“Dönüşümde hiç kimsenin mağdur olmasına izin vermeyiz. İyi niyetle vatandaşımızı düşünerek önemli bir adım atıyoruz. İstanbullu kardeşim en iyi, sağlam konutlarda korkmadan oturma, yaşama hakkına sahiptir. Kimsenin kümes gibi derme çatma kulübelerde oturmasına razı olmayız. Kendimiz için istemediğimizi kardeşimiz için istemeyiz. İstanbul için mukadder olan bir depremde hiç kimsenin göz göre hayata göz yummasına seyirdi kalamayız.”

‘Kaymak tabakası ve ezilenler tabakası’

“Ana muhalefet partisi kentsel dönüşüm projesine muhalefet ediyor. ‘Evime dokunma’ yalanı atarak, halkı galeyana getirip bu kentsel dönüşüm sürecini sekteye uğratmaya çalışıyor. Ana muhalefetin zihniyetinde 2 tabaka var. Kaymak ve tamamen ezilenler tabakası.

Onların anlayışında polit-büro anlayışı var. Onlar ezen ve ezilen mantığıyla halka bakarlar ve bunu hala sürdürürler. Ana muhalefet partisi de onun işbirliği yaptığı marjinal sol örgütler de terör örgütleri de bu dönüşümün gerçekleşmesini istemiyorlar. Mağduriyet diyerek fırsat devşiriyorlar. Militan devşirdikleri, insanca yaşamdan uzak bu yapılaşmanın devamını istiyorlar. Ana muhalefet partisi tüm imtiyazların kendi elinde toplanmasını istemiştir. Kendisi en iyi eğitim imkânına sahip olacak ama gecekonduda oturanın çocuğu okumayacak. Büyükşehirlerdeki yoksulları şehirlerden uzak tutmak istediler. Ne muhalefetin, ne marjinal örgütlerin, ne terör örgütünün propagandalarına aldanmayın. Dedikodulara asla kulak asmayın.”

‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı engellenmemek için kurduk’

“İstanbul’da belediye başkanı olduğum dönemden bu yana birçok kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirdik. Çevre Şehircilik Bakanlığımızı bu amaçla kurduk. Engelleniyorduk, engellenmemek için bunu kurduk. 200 bin konut ve dükkânı 2 yıl içinde dönüştüreceğiz.”

‘Lütfen bize zorluk çıkarmayın’

“İstanbul’da doğdum büyüdüm. Zeytinburnu’nun tarihini de iyi bilirim. Sultanbeyli’ye, Çekmeköy’e git. Ak Parti belediyeciliği geldi. Buralar bir değişim dönüşüm yaşadı. Lütfen bize yardımcı olun, zorluk çıkarmayın. Bu projeleri sizin için, sizin çocuklarınız için yapıyoruz. Vatandaşımız insanca bir ortamda yaşasın diye bu gayretin içindeyiz. Siz bize destek olursanız bu süreci barış içinde, uzlaşma içinde yürütürüz.”