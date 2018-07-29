Erdoğan İsrail'in serbest bıraktığı Tamimi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in bugün serbest bıraktığı Ahed Tamimi’yi telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 'Filistinli cesur kız' Tamimi’yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tamimi’nin serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı telefon görüşmesi sırasında Ahed’in yanında annesi Neriman Tamimi’nin de olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tamimi ailesine Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini belirttiği ifade edildi.