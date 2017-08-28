Erdoğan: İsrail yönetiminin işgal girişimlerine son vermesi gerekiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için dün Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladı. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı. "İsrail yönetiminin işgal girişimlerine son vermesi gerekiyor" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Gerilimi tırmandırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İsrail yönetiminin, iki devletli çözüm ihtimalinin altını oyan bu işgal teşebbüslerine artık bir son vermesi gerekiyor.

İki devletli çözüm, aynı zamanda uluslararası toplumun Filistin halkına karşı tarihi bir yükümlülüğüdür. Soruna çözüm bulunması, barışın sağlanması sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, aynı zamanda İsraillilerin de hayrınadır. Son hadiselerde de gördüğümüz gibi gerilimi tırmandırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Türkiye olarak her zaman barış sürecini canlandırmaya yönelik çabalara destek verdik, vermeye de hazırız. Burada başarının anahtarının Filistinlilerin hak ve hukukunun korunmasından geçtiğinin de bilinmesi gerekiyor.

Bugün Başkan Abbas ile mevcut durumu ele aldık. Önümüzdeki dönemede bu hususlara yöneleceğiz.

Cenin'de 5 bin Filistinli kardeşimize iş sağlayacak bir çalışma yürütülüyor. UNESCO'nun aldığı karar büyük önem taşıyor. Filistin hükümetine 10 milyon dolarlık bir hibe vereceğiz. Aziz kardeşim Abbas geçtiğimiz Ekim ayında FETÖ karşısında dayanışma sergilemek için gelmişti. Filistinli kardeşlerime sergiledikleri tavır için teşekkür ediyorum.

Başkan Abbas'ın bu ziyaretinin ikili ilişkilerimizi için hayırlı olmasını umuyorum.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın açıklamaları:

Resmi karşılama töreninden dolayı teşekkür ederim. Bu Filistin halkının bağımsızlık arzusunna ne kadar önem verdiğinizin göstergesidir. Cumhurbaşkanına son gelişmeleri aktardım. ABD Başkanı Trump'ın çabalarını ilettim. Bizim tek arzumuz Filistin'de 1967 yılı sınırları içinde bir ülke kurmaktır. İsrail'in yaptıklarına karşı takındığınız tutum için teşekkür ederim.

Filistin'de inşa ettiğiniz hastaneler, okullar, sanayi kurumlarının kurulması için teşekkür ederim. Öte yandan Türkiye'nin İslam Zirvesi'ne başkanlık etmesini önemsiyoruz. Tüm üye ülkelerin topluca hareket etmesini önemsiyoruz. Asla ve asla Filistin halkı Gazze'de bir devlet kurulmasını kabul etmez. Gazze'siz bir Filistin devleti de düşünülemez. Sayın Cumhurbaşkanı'na da hüsnükabul ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim. Türk halkının kurban bayramını kutluyorum.

Resmi törenle karşılandı

Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ve Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

"İkili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak"

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Mahmut Abbas’ın ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde ülkemiz ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca Filistinliler arası uzlaşı ve barış sürecinin canlandırılması konuları üzerinde durulması öngörülmektedir” dedi.