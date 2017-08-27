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Dünya

Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek

27 Ağustos 2017 18:34

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi.

Esenboğa Havalimanı'na saat 16.20'de inen Abbas ve beraberindeki heyeti, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye ile dost ve kardeş Filistin devleti arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca Filistinliler arası uzlaşı ve barış sürecinin canlandırılması konuları üzerinde durulmasının öngörüldüğü belirtildi.

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