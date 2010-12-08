Erdoğan: İsrail Türkiye'den özür dileyecek!

T24 - Başbakan Erdoğan, İsrail basınında yer alan, İsrail'in Mavi Marmara baskınıyla ilgili bireylerden özür dileyeceği iddiası üzerine konuştu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Mavi Marmara'' baskını konusunda ''özür'' ve ''tazminat'' taleplerine ilişkin İsrail adımlar atmadığı sürece kimsenin normalleşme beklememesi gerektiğini belirterek, ''Burada asıl önemli olan bir özür dilenmesidir. Burada bireylerden, devletten böyle bir ayrım söz konusu değildir. Tabii ki, Türkiye Cumhuriyeti'nden burada özür dilenmesi söz konusudur'' dedi.

Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, ''İsrail ile ilişkilerde gelişmeler var. İsrail'de bir gazetenin iddiası vardı, İsrail özür dilemeyi kabul etti ve Türkiye büyükelçiyi geri gönderecek, diye... Durum nedir? İsrail'in özrünün devletten devlete olmayacağı da belirtiliyor. Bu yeterli olur mu'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Doğrusu ben sizin sahip olduğunuz detaylara sahip değilim. Bizim sadece ortaya koyduğumuz şudur: Uluslararası karasularda Türk bayraklı bir gemi içinde olmak kaydıyla 3 tane Gazze'ye yardım götüren, insani amaçlı bir konvoya saldırı düzenlenmiştir. Bu saldırı, denizden olmuştur, bu saldırı havadan olmuştur. Bütün bunlarda belli mesafeler aşılmış ki, önemli adımlardan bir tanesi ambargoların yumuşatılması olmuştur. Ama ambargo henüz kalkmamıştır. Ambargoların da kalkması, bunun da tabii önünün açılması lazım. Fakat burada asıl önemli olan bir özür dilenmesidir. Burada bireylerden, devletten filan böyle bir ayrım söz konusu değildir. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nden burada özür dilenmesi söz konusudur. Çünkü bunların hepsi bizim vatandaşımızdır. Bir tanesini biliyorsunuz ABD vatandaşı ama bizim soydaşımız olan bir evladımızdır. Bir diğeri de tazminat konusudur. Ve bu konularla ilgili adımlar atılmadığı sürece kimse bizden normalleşmeyi beklemesin. Başından itibaren söylediğimiz budur.

Diğer konuya gelince, diğer konuyla ilgili olarak da şu anda tabii görüşmeler yapılıyor ama bu görüşmeler henüz teknik boyuttadır. Teknik boyutu aşılmış değildir. Tamamen aşılırsa zaten bunlar sizlere de açıklanacaktır.''