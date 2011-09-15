-Erdoğan: İsrail istediği gibi at oynatamayacak TUNUS (A.A) - 15.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Doğu Akdeniz'de İsrail istediği gibi at oynatamayacak. Bu konuda kararlılığımızı görecek. Firkateynlerimiz, hücum botlarımız oralarda olacak'' dedi. Başbakan Erdoğan, tarihi Kuzey Afrika ziyareti kapsamında Geçici Hükümet Başkanı Beci Caid Essebsi ile bir araya geldi. Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Essebsi ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, yaptığı açıklamanın ardından soruları yanıtladı. Erdoğan, Türkiye'deki din-devlet ilişkileri ve Tunus'taki Ennahdha (Nahta) Hareketi ile ilgili sorulan bir soru üzerine şunları söyledi: ''Şunu size rahatlıkla söyleyebilirim, Türkiye'yi tanımlarsam verdiğim cevap herhalde sizin için yeterli olacaktır. Biz demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletiyiz. Demokrasi ile ilgili düşüncelerimi zannediyorum anlattım. Herhalde onları yeterli buluyorsunuzdur. Laiklik konusunda; Anglosakson bir laiklik anlayışı veya batılı anlamda bir laiklik anlayışı değil... Kişi laik olmaz. Devlet laik olur. Bir Müslüman, laik bir devleti başarılı bir şekilde yönetebilir. Şunu bilmemiz lazım. Laik devlet her inanç grubuna eşit mesafededir. İster Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, ister Musevi olsun, ister ateist olsun... Hepsinin güvencesidir. Olayın aslı budur. Bu tartışmalara vesile olabilir. Biz böyle inanıyoruz, böyle düşünüyoruz. Nahta ile ilgili düşüncelerime gelince, Tunus'ta, Tunus halkının tercihlerine saygılı olan bir ülkeyiz. 23 Ekim'de ve sonrasında Tunus halkı kimi, hangi partiyi tercih ederse biz onlarla en güzel, en ideal şekilde çalışırız.'' -İsrail ile ilişkiler- Başbakan Erdoğan, Ortadoğu'daki gelişmeler ve Filistin sorunu konusunda sorulan bir soru üzerine, Ortadoğu ve Filistin konularında Türkiye'nin tavrının çok net olduğunu belirtti. ''Biz Filistinli kardeşlerimizin A'dan Z'ye yanındayız'' diyen Erdoğan, İsrail'in zulmüne asla seyirci kalamayacaklarını, bunu bugüne kadar uluslararası her platformda dile getirdiklerini kaydetti. Erdoğan, Mavi Marmara gemisine denizden ve havadan saldırı yapıldığını anımsatarak, bu konuda uluslararası adımlar atıldığını söyledi. Başbakan Erdoğan, ''Şu anda son gelinen noktada İsrail özür dilemedikçe, şehitlerimizin ailelerine tazminat ödemedikçe, Filistin'den Gazze'den ambargoyu kaldırmadıkça münasebetlerimizin normalleşmesi mümkün değildir'' dedi. Buna yönelik olarak da 5 madde açıkladıklarını anlatan Erdoğan, İsrail ile diplomatik ilişkileri ikinci katip düzeyine indirdiklerini, savunma sanayindeki bütün alışverişleri dondurduklarını anımsattı. Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitiren 5 şehidin hukukunu sonuna kadar koruyacaklarını vurgulayan Erdoğan, Gazze ile ilgili ablukanın Lahey Adalet Divanı'nda takipçisi olacaklarını belirtti. Erdoğan, Gazze ya da başka bir yere giden Türk gemilerinin seyrüsefer noktasında uluslararası sularda her an korunmasını temin edeceklerinin de altını çizerek, ''Doğu Akdeniz'de İsrail istediği gibi at oynatamayacak. Bu konuda kararlılığımızı görecek. Ama firkateynlerimiz, hücum botlarımız oralarda olacak'' diye konuştu.