Erdoğan: İsrail bir an önce askerini çekmeli

Başbakan Erdoğan İsrail’in Gazze’de ilan ettiği tek taraflı ateşkesin her şeyin bittiği anlamına gelmediğini söyledi.



Erdoğan “İsrail’in bir an önce askerini çekmesini bekliyoruz. Kapıların açılmasını, yardımların ulaşmasını bekliyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanı Gül de İsrail’in kararı için “olumlu bir ilk adım” yorumunu yaptı.



Erdoğan, Brüksel’e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, İsrail’in bugün saat 02.00’den itibaren tek taraflı ateşkes duyurusu yaptığını anımsatarak, “Tabii, Gazze bölgesindeki bu tek taraflı ateşkes ilanı her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Bunu da İsrail’in Başbakanı zaten ifade etti” dedi.



Başbakan Erdoğan, “1200’e yakın insanın ölümüne, binlercesinin yaralanmasına neden olan bu saldırıların durması, daha fazla masum sivilin ölmemesi ve Gazze halkının daha fazla acı çekmemesi açısından önem arzettiğini” vurguladı.



Erdoğan, şunları kaydetti: “Bizim burada, bu süreci ilk başlattığımız andan itibaren bir çözüm planı önerdik ve bu planımızın ilk adımı derhal ateşkesin ilan edilmesiydi. Derhal ateşkesin ilanıyla birlikte süratle ablukaların kaldırılması, kapıların açılması suretiyle Haziran 2008 anlaşmasına tarafların uymasını sağlamaktı. Tabii ki şu ana kadar, yani bu gece saat 02.00’ye kadar buna uyulmadığı gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin geç de olsa almış olduğu karara da İsrail’in uymadığını gördük. Buna uymayacağını da ilan ettiler. Bu arada da Gazze’nin içine İsrail tankları girdi. Şu anda da İsrail tankları Gazze’nin içinde.



Bizim üçüncü önerimiz de İsrail askeri birliklerinin süratle Gazze’yi terk etmesiydi. Tabii şu anda henüz İsrail’in bu noktadaki tavrı da net değil. Bu konuda da söylediği şey, ‘Biz İsrail’in güvenliği için birliklerimizi orada tutacağız’ Ne kadar tutar, tutmaz bunu da bilmiyoruz. Burada da endişelerimiz var. Burada da güven vermesi gerekir. Bu konuda bütün Batılı liderlere ki bugün Şarm El Şeyh’te Cumhurbaşkanımızın da katılacağı toplantıda bir araya gelecek, burada kesin bir tavrın ortaya konulması lazım. Tüm Batılı ülkelerin başta Amerika olmak üzere bu konuda hassasiyetini ortaya koyması gerekmektedir. Eğer bu hassasiyet ortaya konulmazsa tabii ki burada artık bu iş farklı bir boyuta doğru gidecektir. Örneğin, 02.00’de tek taraflı ateşkes ilan edilmiştir ama bazı roketler atılmıştır. İsrail bunlara da karşı cevabını vermiştir.



Demek ki tek taraflı ateşkes ilan edilmemiş. Kaldı ki bu atılanların faturasının bir yere kesilmesi de doğru değil. Çünkü Gazze’de sadece Hamas yok, başka örgütler de var. Bunlar tarafından da atılmış olabilir. Dolayısıyla Hamas’ın hiçbir zaman masaya davet edilmediği, masaya kabul edilmediği bir süreç ayrıca yaşanmakta. İşin bu yanı da bilinmeli. Kaldı ki Hamas, Filistin’de seçim kazanmış bir siyasi partinin adıdır. Yani Hamas olarak seçimlere katılmamıştır ama şu anda bilinen odur ki Hamas’tır bu siyasi parti ve bu siyasi parti yüzde 75’e varan bir oyla orada seçim kazanmıştır. Ve onun bu demokratik açılımına saygı duymayan Batı bu zeminin de bana göre sorumlusudur.”



Erdoğan “Temennim odur ki bugün Şarm El Şeyh’te yapılacak görüşme bu beklenenlerin ilk adımı olur ve İsrail bir an önce askeri birliklerini oradan çeker, kapılar açılır, insani yardım engelsiz olarak Gazze’ye ulaşır.”