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Politika

ERDOĞAN: İSRAİL ANLAMAK ZORUNDA BEYRUT (A.A)

24 Kasım 2010 19:07

-ERDOĞAN: İSRAİL ANLAMAK ZORUNDA BEYRUT (A.A) - 24.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''İsrail hükümeti artık şunu görmek ve anlamak zorunda; bu bölgede barış olursa bundan bölge kazandığı kadar kendisi de kazanır. Bu bölgede savaş olursa, çatışma olursa bundan bölge insanı zarar gördüğü kadar kendi insanı, kendi vatandaşları da zarar görür. Onun için İsrail Hükümetini bir kez daha hatalarından dönmeye, özür dilemeye, hem bölge, hem bölge halkı, hem de kendisi için barışa gelmeye davet ediyoruz. İsrail'in bölgeyi de dünyayı da ateşe atacak provokatif faaliyetleri artık biran önce durdurmasını istiyoruz'' dedi.

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