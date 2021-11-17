Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin girişinde karşılarken, iki ülke marşlarının okunması sırasında 21 pare top atışı yapıldı. Konuk Başbakan Sanchez, tören kıtasını, 'merhaba asker' diyerek selamladı, iki lider heyetlerinde bulunan bakanları tanıtıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karşılama töreni sırasında Türk heyetinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar yer aldı.

Karşılamanın ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.