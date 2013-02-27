Erdoğan: İslamofobi de bir insanlık suçu olarak görülmeli

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e bağlı Medeniyetler İttifakı 5. Küresel Forumu'nun açılış oturumunda yaptığı konuşmada, " Tıpkı siyonizm gibi, antisemitizm, faşizm gibi, İslamofobinin de bir insanlık suçu olarak görülmesi kaçınılmaz olmuştur" dedi.

Viyana’da konuşan Erdoğan, “Ötekinin kültürünü, inançlarını, hissiyatını anlamak için mücadele verilmesi gerekirken, önyargılardan hareket edilerek, ötekinin dışlandığına ve horlandığına sıkça şahit oluyoruz. Tıpkı siyonizm gibi, tıpkı antisemitizm gibi, tıpkı faşizm gibi, İslamofobinin de bir insanlık suçu olarak görülmesi kaçınılmaz hal almıştır” dedi.

Erdoğan ayrıca, "hiçbir semavi din, terörü tecviz etmez, hele hele İslam anlamı itibarıyla zaten 'silm' yani barış anlamına gelmektedir. Bir barış dininin terörü teşvik etmesi veya tecviz etmesi asla mümkün değildir, bunu kabul edemeyiz. Şu anda Medeniyetler İttifakı, önyargıları ortadan kaldırmak, uçurumları kapatmak noktasında oluşturulmuş en anlamlı çabalardan biridir” dedi.

Erdoğan, “Eğer medeniyetler ittifakı diyorsak önce BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında bir ittifakı oluşturmamız lazım. Burada bir defa bir ittifak yok. Üyelerden bir tanesi 'hayır' dediği zaman mesele tıkanmıştır. Öyleyse bunun masaya yatırılması lazım. BM dünya barışını korumak için kurulmadı mı? Dünya barışına hizmet etmek için kurulmadı mı? Mademki dünya barışına hizmet için kurulmuştur, o zaman BM'nin yeniden, şiddetle bir reforma ihtiyacı vardır” dedi.