Erdoğan işi sıkı tutuyor

AKP, yerel seçimlere giderken elindeki 12 Büyükşehir Belediyesi’ni kaybetmek istemiyor. Bu nedenle başarılı görülen başkanlarla ’devam’ kararı alındı. Buna karşı başarısız görülen, teşkilat ve vekillerle kavgayı olan başkanlar ise yeniden aday gösterilmeyecek. Sakarya, Samsun ve Bursa’da belediye başkanlarının yerine yeni isimlerin aday gösterilmesi bekleniyor.



Muhalefetin elinde bulunan 4 Büyükşehir için ise ’flaş’ adaylar aranıyor.



AKP’nin büyükşehir adaylarıyla ilgili son durum şöyle:



BURSA’DA DEĞİŞİM: AKP, Bursa’da da anketlerde başarılı çıkmasına karşılık bazı milletvekillerinin istemediği Hikmet Şahin yerine yeni bir ismi aday gös termeyi planlıyor.



AKP’Yİ EZDİ GEÇTİ: AKP’nin yaptırdığı ankette en başarılı belediye başkanı çıkarak herkesi şaşırttı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 5 yıllık başkanlığı döneminde başarılı bir dönem geçirdi. Partinin anketinde, AKP’den yüzde 10 fazla oyu çıktı. Genel Merkez’in tereddüt etmeden yeniden aday gösterdiği isimlerden biri oldu.



DURAN’A HALEF ARANIYOR: Aziz Duran, AKP’de ’çizilmesine’ kesin gözüyle bakılan bir isim. Uzun yıllar belediye başkanlığı yapan Duran’ın ismi, Sakarya Milletvekili Şaban Dişli hakkındaki iddialar nedeniyle yıprandı. Erdoğan’ın, bu iddialarla ilgili olarak Duran’ı ’suçlu’ gördüğü belirtiliyor.



6 VEKİLDEN 5’İ İSTEMEDİ: Samsun, AKP’nin sıkıntı yaşadığı bir il. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a AKP içinde müthiş bir direnç var. AKP’nin 6 Samsun milletvekilinden 5’i “Yılmaz’ı istemiyoruz” diye Erdoğan’a görüş bildirdi. Sadece Fatih Öztürk, “Biz Yılmaz’la daha fazla oy alırız” diye destek çıktı. Erdoğan’ın nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.



BÜYÜKERŞEN’E PROF. RAKİP: İktidar partisi, DSP’li Yılmaz Büyükerşen’e profesör rakip çıkardı. Osmangazi Üniversitesi İnşaat Bölümü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi. Prof. Hasan Gönen, AKP’den aday adayı oldu. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, AKP’nin resmi açıklamasından önce “Adayımız profesör ve Eskişehirli” diyerek Gönen’in adaylığını ilan etti.



MERSİN’DE ADAY ÇOK: Mersin, AKP’nin en güçsüz olduğu Büyükşehirlerden biri durumunda. Aday adayı çok olmasına rağmen kimin aday gösterileceği belli değil. AKP eski Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok isim adaylık bekliyor. Erdoğan, Mersin’le ilgili kararını önümüzdeki hafta verecek.

