ERDOĞAN, İSEDAK ÜLKE TEMSİLCİLERİYLE AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomi ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 34. Toplantısı\'nda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Dr. Yousef A. Al-Othaimen\'i kabul etti. Erdoğan, kabulün ardından toplantıya katılan ülke temsilcileriyle birlikte çekilen aile fotoğrafına katıldı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İİT Genel Sekteri Yousef Al-Othaimen ile üye ülke temsilcileriyle tek tek tokalaştı. Ardından aile fotoğrafı çekildi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın temsilcilerle tokalaşması

-Aile fotoğrafından görüntüler

