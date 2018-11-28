T24 LogoT24 Logo
Gündem

ERDOĞAN, İSEDAK ÜLKE TEMSİLCİLERİYLE AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

  Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomi ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 34

28 Kasım 2018 15:45

 

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA) 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomi ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 34. Toplantısı\'nda  İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Dr. Yousef A. Al-Othaimen\'i kabul etti. Erdoğan, kabulün ardından  toplantıya katılan ülke temsilcileriyle birlikte çekilen aile fotoğrafına katıldı.
Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İİT Genel Sekteri Yousef Al-Othaimen ile üye ülke temsilcileriyle tek tek tokalaştı. Ardından aile fotoğrafı çekildi. 

Görüntü Dökümü:
-------------------
-Erdoğan\'ın temsilcilerle tokalaşması
-Aile fotoğrafından görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBULDHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTeşkilatı EkonomiTicariDaimi KomitesiToplantısıTeşkilatıGenel Sekreteri Dr YousefAlOthaimenErdoğanErdoğan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ticaret Bakanı Ruhsar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24