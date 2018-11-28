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Erdoğan, İSEDAK ülke temsilcileriyle aile fotoğrafı çektirdi

  Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomi ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 34

28 Kasım 2018 15:33

 

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomi ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 34. Toplantısı\'nda  İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Dr. Yousef A. Al-Othaimen\'i kabul etti. Erdoğan, kabulün ardından  toplantıya katılan ülke temsilcileriyle birlikte çekilen aile fotoğrafına katıldı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İİT Genel Sekteri Yousef Al-Othaimen ile üye ülke temsilcileriyle tek tek tokalaştı. Ardından aile fotoğrafı çekildi. 

(FOTOĞRAF)

 

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