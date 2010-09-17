-ERDOĞAN: İRAN KONUSUNDA HASSAS DÖNEMDEYİZ İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''İran'ın nükleer programı konusunda şüphesiz hassas bir dönemdeyiz. Konunun kalıcı, barışçıl bir çözüme ulaştırılması için önümüzde müşahhas fırsatlar bulunmaktadır. Bu fırsatlardan azami bir şekilde istifade edilmesi gerekmektedir'' dedi. Başbakan Erdoğan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi ile bir araya geldi. Erdoğan ile Rahimi, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak iki ülke arasında yeni hudut kapılarının açılmasına dair mutabakat zaptı da dahil, yükseköğrenim, gençlik ve kültürel konularda işbirliğini içeren çeşitli anlaşmalar, iki ülkenin ilgilileri arasında imzalandı. İmzaların atılmasından sonra konuşan Başbakan Erdoğan, Rahimi ile bugün Türk-İran İş Konseyi ile başlayan toplantıların ardından birçok görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Rahimi ve beraberindeki heyeti Türkiye'de görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. İran'ın Türkiye'nin önemli bir komşusu ve bölgede önemli bir aktör olduğunu ifade eden Erdoğan, halkları kardeş olan iki ülke arasında 380 kilometre kara sınırı bulunduğunu kaydetti. İki ülkenin, 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması'ndan beri devam eden bir dostluğu bulunduğunu dile getiren Erdoğan, ''Coğrafyamız, kültürümüz, tarihimiz kadar, birbirini tamamlayıcı nitelikteki ekonomilerimiz, bölgesel meselelere yapabileceğimiz katkılarla iki ülke arasındaki ilişkiler şüphesiz ki çok daha güçlü hale gelmektedir'' dedi. Kendi dönemlerinde İran ile çok güçlü bir gündem oluşturduklarını anlatan Erdoğan, bugün gerçekleştirilen görüşmelerde Türkiye-İran ilişkilerini, her iki ülke halkları ve bölgenin yarar ve istikrarına katkı sağlayacak şekilde ileriye taşıma arzularını bir kez daha teyit ettiklerini vurguladı. Erdoğan, ekonomik ve ticari konular dahil mevcut önemli ikili konulara dair değerlendirmeleri paylaştıkları gibi, birlikte bundan sonraki süreçte ne tür adımların atılacağını da konuştuklarını belirtti. Bugün çok önemli anlaşmaların imzalandığını, başka anlaşmaların da imzalanacağını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İkili ticaret ve ekonomik ilişkilere katkısı olacağına inandığım yeni hudut kapılarının açılmasına dair bir anlaşma yaptık. Yatırım ajansları arasında işbirliğini öngören bir mutabakat muhtırası imzalandı. Çalışma gruplarının toplantıları hakkında bir tutanak imzalandı. Öte yandan, imzalamış olduğumuz kültürel değişim programı, gençlik ve yükseköğrenim konularındaki mutabakat zabıtları bugün sonuçlandırdığımız diğer önemli belgeleri teşkil etmektedir.'' -İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI- Erdoğan, İran'ın nükleer programı başta olmak üzere bazı önemli bölgesel ve uluslararası konuları da aralarında değerlendirme fırsatı bulduklarını vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti: ''İran'ın nükleer programı konusunda şüphesiz hassas bir dönemdeyiz. Konunun kalıcı, barışçıl bir çözüme ulaştırılması için önümüzde müşahhas fırsatlar bulunmaktadır. Bu fırsatlardan azami bir şekilde istifade edilmesi gerekmektedir. İran'ın 25 Temmuzda İstanbul'da ortaya koyduğu olumlu yaklaşım, tüm unsurları ile önümüzdeki dönem yapılması uygun görülen görüşmeler için çok ciddi bir zemin teşkil etmektedir. Bu konudaki meselenin en kısa sürede hallini doğrusu temenni ediyorum. Türkiye bu yönde elinden gelen gayreti şu ana kadar göstermiştir, bundan sonra da gösterecektir.'' Türkiye'nin diyaloğun devamından ve diplomatik yollarla bu işin çözümünden yana olduğunu belirten Erdoğan, Ankara'nın, İran'ın nükleer programına ilişkin meseleye yaklaşımının, ''Bölgede nükleer silah istemediği, ama insani amaçlı nükleer enerjiden istifade etmeye de her ülkenin hakkı bulunduğu'' şeklinde olduğunu bildirdi. Başbakan Erdoğan, ''Bulunacak çözümün, uluslararası toplumun kaygılarını da dikkate alan, aynı zamanda İran'ın nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla yararlanma hakkını gözeten bir içerik taşımasını şüphesiz ki arzu ediyoruz'' şeklinde konuştu. 10 ay önce İran'a yaptığı ziyarette Türkiye-İran arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmini 5 yılda 30 milyar dolara çıkarma hedefi belirlediklerini anlatan Erdoğan, bunu hızla 30 milyar dolara ulaştırmanın gayreti içinde olurken, karşılıklı olarak fedakarlıkları da ortaya koymak gerektiğini vurguladı. Erdoğan, ''Bizim özellikle İran'dan doğalgaz noktasında yaptığımız alım, aramızdaki dış ticaret hacmini aleyhimize çok ciddi miktarda açıyor. Bunu giderebilmek için bizim de İran'a verebileceğimiz pek çok ürünümüz var. Bu konuda kendileriyle mutabık kaldığımızı da görüyorum'' dedi.