Ruhani'den Erdoğan'a 'Rusya'sız Suriye zirvesi' teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı aktarıldı.

Sputnik'in haberine göre İran Cumhurbaşkanlığı, Ruhani'nin Erdoğan'a Rusya'nın yer almadığı bir Türkiye-İran-Suriye ortak zirvesi yapma teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, Ruhani görüşmede, "Suriye toprak bütünlüğünün korunması, teröristlerin kökünün kurutulması, masum insanların canının korunması ve İdlib meselesinin süratle çözülmesiyle ilgili ilkesel anlaşmalarımız doğrultusunda bu toplantıda görüş ayrılıkları bertaraf edilebilir" dedi.

Astana sürecindeki Türkiye-İran-Rusya işbirliğinin özel bir öneme sahip olduğunu belirten Ruhani, gerginliğin artmasının kimsenin yararına olmayacağını söyledi.