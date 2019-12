Erdoğan: Irak'la aramızda ser odağı kalmasın

T24 - Bağdat yönetimine 'Terör örgütü, Irak ve Türkiye arasında şer odağı olarak kalmasın' diye seslenen Erdoğan, net konuştu: Daha fazla dayanışma içinde olursak kardeşliğimiz pekişecektir.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, artık terör örgütünün, Irak ile Türkiye arasında şer odağı olarak kalmasını istemediklerini belirterek, 'Irak'la daha fazla dayanışma içinde olursak, kardeşliğimiz pekişir' dedi.



Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Irak'a giden Başbakan Erdoğan, Ulusal Meclis'e seslendi. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:



- Bu Meclis, Irak'ı, Irak halkının iradesini temsil ediyor. Buradaki her müzakere, uzlaşma, Irak'a ve Irak halkına istikamet verecek. Türkiye olarak, bölgemizde, seçimlerle işbaşına gelmiş, demokrasi yolunda kararlı adımlar atan böyle bir parlamentonun bulunmasından heyecan duyuyoruz.



- Biz, Bağdat'ı, Basra'yı harap eden yeni Hülagu'lar, yeni Yezid'ler, yeni İbni Mülcem'ler görmek, duymak istemiyoruz. Yeni Halepçe'lere, yeni Felluce'lere şahit olmak istemiyoruz.



- Sizler, yeniden büyük Irak için, yeniden Bin Bir Gece Masalları'nı yaşatmak için güçlü bir umutsunuz. Bu Meclis'in, sorumluluğunu yerine getireceğine, Irak'ı kucaklaştıracağına, örnek dayanışma sergileyeceğine inanıyorum.



- Türkiye, toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği sağlanmış, komşularıyla barışık ve uluslararası toplumla bütünleşmiş, halkı ve bölgesi için istikrar üreten Irak'tan başka bir şey istemiyor.





'KARDEŞLİĞİMİZ PEKİŞİR'



- Irak'ın bağımsızlığını, siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü her zaman destekledik. Irak'taki tüm kesimlere eşit mesafede durduk. Yeni hükümetin, Irak halkının karşı karşıya bulunduğu güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunların çözülmesi yönünde göstereceği çabalara her türlü desteği vereceğiz.



- Irak'la işbirliğimizin güçlendirilmesinin önündeki en önemli engelin, Kuzey Irak'ta kendisine yer edinen terör örgütü olduğunu biliyorsunuz. Artık terör örgütünün, Irak'la aramızda bir şer odağı olarak kalmasını istemiyoruz. Biz, ülke içinde, milli birlik ve kardeşlik projesiyle, terör örgütünün istismar zeminini ortadan kaldırıyor, demokratikleşme adımlarıyla kardeşliği pekiştiriyoruz. Irak'la daha fazla dayanışma içinde olursak, bölgesel anlamda da kardeşliğimiz pekişecektir.



- Kuzey Irak'ta yer edinen terör örgütüne karşı ortak mücadele vermemizin gereğini altını çizerek ifade etmek istiyorum.



Başbakan Erdoğan'ın konuşması milletvekillerince ayakta alkışlandı.



- Erdoğan, Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile ortak basın toplantısında ise ortak irade vurgusu yaptı: Terörle orta mücadelede 3'lü mekanizma çerçevesinde güvenlik işbirliğimizin daha da ileri taşınması konusunu da kapsamlı şekilde değerlendirdik. Memnuniyetle söylemek isterim ki bu konulardaki değerlendirmelerimizin örtüşmesi gerçekten daha ileri mesafeye taşınması hususunda her iki ülkenin hükümetinde irade mevcut.





Sistani ile Bahreyn'i Konuşacak



Erdoğan bugün, Necef'te Şii lider Ayetullah Seyid Ali Sistani'yle görüşecek, ardından da Erbil'e geçerek Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'yle bir araya gelecek. Irak hükümet sözcüsü Ali El Debbağ, Erdoğan'ın Sistani ile Bahreyn'deki olayları ele alacağını kaydetti. Siyasi gözlemciler, Sistani'nin Başbakan Erdoğan'dan Bahreyn için arabulucu olmasını isteyebileceğini ifade ediyor.





'Yunanistan'ı görsünler'



- Erdoğan, Ergenekon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen yayınevi baskınına ilişkin AB eleştirilerini şöyle değerlendirdi: Türkiye'de şu anda bütün uygulamaların yasama, yürütme, yargı organları tarafından nasıl işlediği malumunuz. Bunlar yeni uygulamalar değil. AB, bu konuda şöyle bir beyanda bulunmuş, bir başka taraf şöyle bir beyanda bulunmuş... Biz bunları dinleriz ama her ülkenin kendine has şartları olduğunu da gayet iyi biliyoruz. AB üyesi ülkelerde neyin nasıl çalıştığını da biz bugüne kadar gördük, görüyoruz. Yanı başımızda AB lütfen Yunanistan'daki uygulamaları, Bulgaristan'daki uygulamaları görsün.





Savcılık bir arama kararı vermiş.



Kendisine göre orada bir belgeyi belki araştırıyor, bir bilgiye ulaşmanın gayreti içerisinde. Bunu ben bilemem. Yargının işlettiği bu sürece müdahale etme yetkisine sahip değilim.





'Askerlik sözlerine sadece şaşırdım'



- Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, bedelli askerliği savunurken 'Askerlik adam öldürme sanatı. Bunu mu öğreteceğiz askerlere?' şeklindeki sözlerini şöyle yorumladı: Bir siyasi lider böyle bir ifade kullanmışsa bana sadece böyle bir durum karşısında şaşırdım demek kalır. Askere giden herkes adam öldürme sanatını öğrenmek için mi gidiyor? Asker hangi görevlerle mücehhez (donanmış) olarak döner bu bellidir. Ve adamı öldürmek içinde özel bir eğitimden geçmeye gerek yok. Hiç bu eğitimi almamış olanların da nasıl adam öldürdüklerini görüyoruz. Böyle bir şey söylenmişse çok yakışıksız. Bir siyasi platform içerisinde veya bir siyasi partinin genel başkanı olan şahsa bu tür bir açıklama yakışmaz..





Haçlı Seferi'ni kabul etmeyiz



İngiliz, Guardian gazetesine konuşan Erdoğan, Libya'da Kaddafi yanlılarıyla muhaliflerin Türkiye'nin 'arabulucu rolü' oynamasını istemesi halinde adım atacaklarını ifade etti. Türkiye'nin, tek taraflı bir müdahaleye karşı olduğunu da hatırlatan Erdoğan, 'Fransız bakanın 'yeni bir Haçlı Seferi' gibi sözlerini asla kabul etmeyiz. Türkiye için, Libya halkına ateş etmek veya bomba atmak söz konusu değildir' diye konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin rolünün bu ülkeden bir an önce çekilmek ve Libya halkının demokratik talepleri doğrultusunda bu ülkede birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu belirtti.